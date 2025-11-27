Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística femenina "Hacer periodismo político en Argentina es sacarle tiempo a todos los que amo", aseguró la columnista de Argenzuela y Minuto Uno por la pantalla de C5N.







La periodista política fue distinguida por su labor en los programas Argenzuela y Minuto Uno por la pantalla de C5N.

Rosario Ayerdi, quien forma parte de los programas Argenzuela y Minuto Uno por la pantalla de C5N, ganó el Premio Martín Fierro 2025 a la mejor labor periodística femenina. "Gracias a mi familia y amigos que son los que aguantan que no haya cumpleaños, domingos, feriados ni vacaciones sin que tenga que colgarme del celular porque hacer periodismo político en Argentina es sacarle tiempo a todos los que amo", dijo la distinguida periodista con gran trayectoria en diferentes medios del país.

Por otro lado, Ayerdi se refirió a la crisis que sufren los medios de comunicación. "Son años muy difíciles para el periodismo: muchos pierden su laburo, muchos son perseguidos y muchos denunciados", aseguró. Sin embargo, advirtió: "Odiennos porque para eso estamos, para que nos odien lo suficiente", dijo en un claro mensaje al Gobierno nacional.

"Vamos a estar para molestarlos cada vez que vayan contra los más débiles, vamos a molestarlos cuando les afanen la guita a los discapacitados porque son casta y porque tomaron lo peor de la casta. Acá estamos y vamos a seguir estando", dijo Ayerdi.