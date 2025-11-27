Nicolás Bocache, de C5N, ganó el Martín Fierro de Cable a la producción general El director de medios de Grupo Indalo recibió la estatuilla y agradeció a todos los trabajadores de C5N "que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".







Nicolás Bocache, director de medios del Grupo Indalo. C5N

El director de medios de Grupo Indalo, Nicolás Bocache, ganó el Martín Fierro de Cable 2025 a la producción general y, tras recibir la estatuilla, agradeció "a todos los trabajadores de C5N, que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".

"Es una noche especial para C5N. Pienso que son tiempos difíciles para el periodismo a nivel global. Por eso, más allá de cómo pensamos, más allá de nuestra mirada de país, más allá de nuestra agenda periodística, también es un tiempo para estar unidos para defender esto que tenemos acá, que es maravilloso, el amor por la televisión, por la industria, por el periodismo", señaló Bocache desde el escenario.

"Quiero compartir este premio con todos los trabajadores de C5N, que son los hacedores del crecimiento y el éxito del canal en los últimos diez años: periodistas, productores, camarógrafos, editores, asistentes, técnicos, personal de limpieza, personal de vigilancia, departamento de Finanzas, de Recursos Humanos, comerciales, institucionales, vestuaristas, maquilladores, todos. Todos en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme. Les estoy eternamente agradecido", agregó.

Por último, Bocache también agradeció al director del Grupo Indalo, Cristóbal López, "por haber confiado en mí" y al CEO de C5N, Lisandro López, "por haberse sumado en esta nueva etapa".