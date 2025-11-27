IR A
IR A

Nicolás Bocache, de C5N, ganó el Martín Fierro de Cable a la producción general

El director de medios de Grupo Indalo recibió la estatuilla y agradeció a todos los trabajadores de C5N "que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".

Nicolás Bocache

Nicolás Bocache, director de medios del Grupo Indalo.

C5N

El director de medios de Grupo Indalo, Nicolás Bocache, ganó el Martín Fierro de Cable 2025 a la producción general y, tras recibir la estatuilla, agradeció "a todos los trabajadores de C5N, que en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme".

Gustavo Sylvestre ganó el premio a mejor labor periodística masculina en Martin Fierro de Cable 2025
Te puede interesar:

Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística masculina

"Es una noche especial para C5N. Pienso que son tiempos difíciles para el periodismo a nivel global. Por eso, más allá de cómo pensamos, más allá de nuestra mirada de país, más allá de nuestra agenda periodística, también es un tiempo para estar unidos para defender esto que tenemos acá, que es maravilloso, el amor por la televisión, por la industria, por el periodismo", señaló Bocache desde el escenario.

"Quiero compartir este premio con todos los trabajadores de C5N, que son los hacedores del crecimiento y el éxito del canal en los últimos diez años: periodistas, productores, camarógrafos, editores, asistentes, técnicos, personal de limpieza, personal de vigilancia, departamento de Finanzas, de Recursos Humanos, comerciales, institucionales, vestuaristas, maquilladores, todos. Todos en los peores momentos pusieron el cuerpo para mantener el canal firme. Les estoy eternamente agradecido", agregó.

Por último, Bocache también agradeció al director del Grupo Indalo, Cristóbal López, "por haber confiado en mí" y al CEO de C5N, Lisandro López, "por haberse sumado en esta nueva etapa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martin Fierro de Cable 2025 en vivo en C5N.

El glamour de los Martín Fierro de Cable en C5N: las mejores imágenes de una noche estelar

play

GPS ganó a mejor programa de Interés General Semanal en los Martín Fierro de Cable 2025

Manu Juve con un discurso fuerte sobre la policía

El discurso de Manu Jove sobre las fuerzas de seguridad en las manifestaciones: "Están cometiendo excesos"

El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice.

Martin Fierro de Cable 2025: el mejor programa de Temas Médicos fue para El secreto mejor guardado

MF de Cable 2025 mejor programa de entrevisas 

El emocionante discurso de Héctor Maugeri al ganar como mejor programa de entrevistas

El gaucho Martín Fierro, un ícono de la cultura popular argentina.

Así fue la apertura de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

últimas noticias

Nicolás Bocache, director de medios del Grupo Indalo.

Nicolás Bocache, de C5N, ganó el Martín Fierro de Cable a la producción general

Hace 39 minutos
La periodista política fue distinguida por su labor en los programas Argenzuela y Minuto Uno por la pantalla de C5N.

Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística femenina

Hace 1 hora
play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Hace 1 hora
Rosalía Constantino fue distinguida como columnista económica.

Rosalía Costantino ganó el Premio Martín Fierro de Cable como mejor columnista económica

Hace 1 hora
Gustavo Sylvestre ganó el premio a mejor labor periodística masculina en Martin Fierro de Cable 2025

Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística masculina

Hace 1 hora