Rosalía Costantino ganó el Premio Martín Fierro de Cable como mejor columnista económica "La Colo" fue distinguida por su labor en el programa Duro de Domar por la pantalla de C5N. "Quiero dedicarle este premio a la gente porque con sus historias podemos reconstruir la realidad de muchos", aseguró.







Rosalía Costantino, integrante del programa Duro de Domar por la pantalla de C5N, ganó el Premio Martín Fierro de Cable 2025 como mejor columnista económica. "Es un mimo gigante, para mí, por la dedicación enorme que le pongo a mi trabajo y mi estudio", aseguró La Colo al recibir la estatuilla.

"Quiero dedicarle este premio a la gente porque con sus historias podemos reconstruir la realidad de muchos y, por eso, por sus voces que escuchamos día a día, podemos conocer que muchos la están pasando mal", dijo Constantino al recibir su primera estatuilla. "Ojalá pronto podamos contar historias mucho más gratificantes", agregó.

Por otro lado, La Colo le dedicó el premio a "la universidad pública, porque soy una formada profesionalmente de la universidad pública". Entre sus agradecimientos, destacó a "Nicolás Bocache, que en 2018 confió en mi. Este premio también es para vos".

La terna de columna política de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 se completó con Alfredo Zaiat, de IP, y Sofia Diamante de LN+.