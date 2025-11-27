IR A
Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística masculina

El conductor de Minuto Uno, por C5N, recibió el galardón y se mostró orgulloso de su trabajo y el de su equipo: "Acá estamos los periodistas y seguiremos estando. Seguiremos marcando los errores que hagan mal a la gente y a la sociedad".

Gustavo Sylvestre ganó el premio a mejor labor periodística masculina en Martin Fierro de Cable 2025

Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno, presente en la noche de gala de los Martin Fierro de Cable 2025, con transmisión exclusiva de C5N, recibió el premio a mejor labor periodística masculina y lo celebró efusivamente.

Nicolás Bocache, director de medios del Grupo Indalo.
Desde el Golden Center en Parque Norte, en la Cuidad de Buenos Aires, tuvo, de principio a fin, un discurso sentido y profundo. "La verdad que estoy emocionado. Ver al Papa Francisco recién fue fuerte. Gracias APTRA", fueron las primeras palabras del conductor al recibir el premio.

"Hay que seguir reivindicando este premio, que es el único que celebra a todos los laburantes de la televisión y de la radio", dijo en respuesta a los cuestionamientos que tuvieron los Martin Fierro,

Agradeció "especialmente" a C5N y mostró orgullo por tanto tiempo en el canal y con su programa: "Once años venimos manteniendo este programa, Minuto Uno, que le muestra la realidad a la gente, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese".

Elevó su tono de voz y siguió: "Hemos transitado años duros con el gobierno marcrista que intentó cerrar C5N y acá estamos, seguimos estando. Porque no habrá ningún gobierno que, por mas odio que les tenga a los periodistas, pueda cerrar o callar voces".

Respecto a su presencia en la pantalla y el trabajo del canal como medio de comunicación aseguró: "Acá estamos y seguiremos estando. Y vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad".

"Batallamos todos los días por un país y una sociedad mejor" "Seguimos creyendo en medios independientes, nos importa seguir adelante con la realidad que mostramos en la pantalla de C5N. Muchas gracias", cerró Gustavo su potente mensaje.

