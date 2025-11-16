Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix Un estreno estadounidense de 2020 que fue un éxito en cines ahora lo es en esta popular plataforma de streaming y vuelve a ser furor. Te contamos todos los detalles.







Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma. Hablamos de una comedia romántica que rápidamente alcanzó el top ten. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para no te lo pierdas en estos días

Sinopsis de Superinteligencia, la película estreno de Netflix La vida de Carol Peters se trastorna cuando es seleccionada para ser examinada por la primera superinteligencia del mundo, una forma de inteligencia artificial que puede o no conquistar el mundo.

Tráiler de Superinteligencia

Reparto de Superinteligencia
El reparto principal de la película "Superinteligencia" en español incluye a Melissa McCarthy, James Corden, Bobby Cannavale y Jean Smart. La voz de la superinteligencia en español la pone Ángel Mujica, mientras que la de James Corden es doblada por Ángel Mujica, que también da voz a la superinteligencia.

