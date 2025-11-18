Para quienes buscan una película que emocione y, encima, esté inspirada en una historia real, Netflix tiene la opción perfecta: es una producción que dura solo una hora y media pero conmueve a todos con su mensaje de amor, lealtad y pérdida.
Este drama de la plataforma de streaming marcó a una generación y, en solo una hora y media, te emociona hasta las lágrimas con su mensaje. Es una de esas películas que no dejan indiferente a nadie.
Para quienes buscan una película que emocione y, encima, esté inspirada en una historia real, Netflix tiene la opción perfecta: es una producción que dura solo una hora y media pero conmueve a todos con su mensaje de amor, lealtad y pérdida.
Se trata de Siempre a tu lado, Hachiko, el famoso drama estadounidense de 2009 protagonizado por Richard Gere. Es una nueva versión de la película japonesa Hachiko Monogatari, de 1987, que cuenta la historia real de Hachiko, un perro de raza Akita famoso por su fidelidad.
La mascota es célebre por haber esperado a su dueño en la estación de trenes de Shibuya, en Tokio, aún después de la muerte del hombre. Pasó nueve años en ese lugar, siendo cuidado y alimentado por los vecinos que fueron testigos de su devoción. Actualmente tiene una estatua de bronce que lo recuerda.
Parker Wilson es un profesor de música que usa el tren cada mañana para ir desde su casa hasta la universidad, y de nuevo a la tarde en el horario de regreso. Un día, encuentra a un cachorro de raza Akita dando vueltas por el andén y decide quedarse con él hasta encontrar a su dueño.
Sin embargo, después de unos pocos días termina encariñándose con él, lo adopta como mascota y lo bautiza Hachiko. Desde ese momento, ambos desarrollan una relación única: el perro lo espera todos los días en la estación de tren, incluso después de una tragedia inesperada, demostrando que la lealtad es inquebrantable.