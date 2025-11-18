IR A
Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

Este drama de la plataforma de streaming marcó a una generación y, en solo una hora y media, te emociona hasta las lágrimas con su mensaje. Es una de esas películas que no dejan indiferente a nadie.

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.

Para quienes buscan una película que emocione y, encima, esté inspirada en una historia real, Netflix tiene la opción perfecta: es una producción que dura solo una hora y media pero conmueve a todos con su mensaje de amor, lealtad y pérdida.

Se trata de Siempre a tu lado, Hachiko, el famoso drama estadounidense de 2009 protagonizado por Richard Gere. Es una nueva versión de la película japonesa Hachiko Monogatari, de 1987, que cuenta la historia real de Hachiko, un perro de raza Akita famoso por su fidelidad.

La mascota es célebre por haber esperado a su dueño en la estación de trenes de Shibuya, en Tokio, aún después de la muerte del hombre. Pasó nueve años en ese lugar, siendo cuidado y alimentado por los vecinos que fueron testigos de su devoción. Actualmente tiene una estatua de bronce que lo recuerda.

Siempre a tu lado, Hachiko

Netflix: sinopsis de Siempre a tu lado, Hachiko

Parker Wilson es un profesor de música que usa el tren cada mañana para ir desde su casa hasta la universidad, y de nuevo a la tarde en el horario de regreso. Un día, encuentra a un cachorro de raza Akita dando vueltas por el andén y decide quedarse con él hasta encontrar a su dueño.

Sin embargo, después de unos pocos días termina encariñándose con él, lo adopta como mascota y lo bautiza Hachiko. Desde ese momento, ambos desarrollan una relación única: el perro lo espera todos los días en la estación de tren, incluso después de una tragedia inesperada, demostrando que la lealtad es inquebrantable.

Tráiler de Siempre a tu lado, Hachiko

Embed - Hachiko - Siempre A Tu Lado (Trailer En Español)

Reparto de Siempre a tu lado, Hachiko

  • Richard Gere como Parker Wilson.
  • Joan Allen como Cate Wilson.
  • Cary-Hiroyuki Tagawa como Ken.
  • Sarah Roemer como Andy Wilson.
  • Jason Alexander como Carl.
  • Erick Avari como Shabir.
  • Davenia McFadden como Mary Anne.
  • Kevin DeCoste como Ronnie.
  • Tora Hallstrom como Heather.
  • Robbie Sublett como Michael.
