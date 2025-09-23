Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating El programa regresó a América TV con la conducción de Mariano Iúdica y los números de su debut de audiencia fueron paupérrimo.







Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating. América TV

El programa Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating, algo que podría provocar que el canal América TV termine por optar no seguir con el ciclo al aire, ya que se trató de un debut para nada auspicioso y esto generó muchas críticas en redes sociales.

Tras mucho tiempo fuera de la televisión, Polémica en el bar tuvo su regreso con la conducción de Mariano Iúdica y el público dejó en claro que no estaba para nada interesado en ver una nueva edición de este ciclo. En esta ocasión, promedió apenas 1.0 punto de rating y tuvo varios momentos con pisos de 0.6, una situación que parece irremontable.

Vale recordar que este programa está de lunes a viernes y a las 22:35 hrs, por lo que compite directamente contra Otro Día Perdido en El Trece y La Voz Argentina y Pasapalabra en Telefe. Así, el ciclo ya parece tener los días contados y esto quedó en claro en redes sociales, donde se expuso que América TV no cuenta con el respaldo necesario para mantenerlo al aire por mucho tiempo.

Polémica en el bar rating debut Polémica en el bar parece tener los días contados. Captura X

Esto está directamente vinculado la última temporada de Polémica en el bar, la cual fue conducida por Marcela Tinayre. En aquella situación, la producción tuvo que hacer milagros para mantener el ciclo en televisión, ya que el rating fue muy malo durante mucho tiempo y ahora directamente empezó de la peor forma posible.