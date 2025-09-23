IR A
IR A

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

El programa regresó a América TV con la conducción de Mariano Iúdica y los números de su debut de audiencia fueron paupérrimo.

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

América TV

El programa Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating, algo que podría provocar que el canal América TV termine por optar no seguir con el ciclo al aire, ya que se trató de un debut para nada auspicioso y esto generó muchas críticas en redes sociales.

Tras mucho tiempo fuera de la televisión, Polémica en el bar tuvo su regreso con la conducción de Mariano Iúdica y el público dejó en claro que no estaba para nada interesado en ver una nueva edición de este ciclo. En esta ocasión, promedió apenas 1.0 punto de rating y tuvo varios momentos con pisos de 0.6, una situación que parece irremontable.

Vale recordar que este programa está de lunes a viernes y a las 22:35 hrs, por lo que compite directamente contra Otro Día Perdido en El Trece y La Voz Argentina y Pasapalabra en Telefe. Así, el ciclo ya parece tener los días contados y esto quedó en claro en redes sociales, donde se expuso que América TV no cuenta con el respaldo necesario para mantenerlo al aire por mucho tiempo.

Polémica en el bar rating debut
Polémica en el bar parece tener los días contados.

Polémica en el bar parece tener los días contados.

Esto está directamente vinculado la última temporada de Polémica en el bar, la cual fue conducida por Marcela Tinayre. En aquella situación, la producción tuvo que hacer milagros para mantener el ciclo en televisión, ya que el rating fue muy malo durante mucho tiempo y ahora directamente empezó de la peor forma posible.

Vuelve Gran Hermano a la televisión: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

El programa Gran Hermano vuelve al canal Telefe luego de varios meses desde la finalización de la última edición y se anticiparon múltiples novedades sobre lo que será Generación Dorada, la nueva entrega del reality show que contará con la presencia de varios participantes famosos.

Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 9 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 20 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 27 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 45 minutos
Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlas

Hace 47 minutos