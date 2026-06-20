Luto en la televisión por la muerte de un legendario director que creó grandes éxitos

Reconocido mundialmente por estar detrás de series como "Friends" y "The Big Bang Theory", producciones que pasaron a ser parte de la cultura pop y marcaron a más de una generación. A lo largo de su carrera fue galardonado con 11 premios Emmys.

La industria de la televisión estadounidense está de luto tras la muerte de James Burrows , legendario director creador de sitcoms y shows reconocidos mundialmente como " Cheers", "Friends", "The Big Bang Theory", "Will & Grace" o "Frasier" . Con más de 50 años de trayectoria, a lo largo de su carrera fue galardonado con 11 premios Emmys.

Su muerte fue confirmada por su abogado Tom Hoberman para el medio CBS News. Además su familia compartió un comunicado donde explicó que el director de 85 años falleció pacíficamente rodeado de las personas que más lo querían, pero no confirmaron la causa de su muerte.

"Burrows entendía que la gran comedia nunca se trataba simplemente de risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre" , expresaron.

Además, añadieron que "más allá de sus logros notables, Burrows será recordado por algo aún mayor: su amabilidad, generosidad y fe inquebrantable en las personas que lo rodeaban".

" Poseía una capacidad excepcional para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar a cada persona que conocía por su nombre, hacía que colegas de todos los niveles se sintieran vistos, valorados y apreciados ”, sentenciaron.

Burrows nació el 30 de diciembre de 1940, en Los Ángeles, Estados Unidos y comenzó su carrera profesional a los 35 años en el año 1974, dirigiendo episodios de "The Mary Tyler Moore Show”, “The Bob Newhart Show” y “Laverne & Shirley”.

Además fue cocreador de la serie "Cheers", y participó en grandes éxitos como “Frasier”, “Friends” y “Mike & Molly”, y en los episodios piloto de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

El elenco de "Friends" despide en redes sociales a James Burrows

Tras confirmarse la muerte del legendario director a sus 85 años, parte del elenco de "Friends", serie que dirigió Burrows publicaron imágenes de despedida en redes sociales.

Matt LeBlanc , Lisa Kudrow y David Schwimmer compartieron fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram. LeBlanc, reconocido por interpretar a Joey Tribbiani en la serie escribió: "Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros y en todos los que tuvieron la suerte de haberte conocido. Usted señor es un verdadero icono en muchos niveles. Buenos deseos en tu próximo acto. Te echaremos de menos".

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Por su parte Lisa Kudrow, recordada por darle vida Phoebe Buffay, compartió una fotografía junto al director en sus historias de Instagram. Mientras que David Schwimmer, recordado por interpretar a Ross Geller se sumó a la despedida y escribió "Jimmy Burrows sacó lo mejor de cada actor con el que trabajó y elevó el nivel de cada programa que dirigió, haciéndolo más divertido y conmovedor de lo que nadie esperaba".