Una importante figura llegará a El Trece tras la renuncia de Diego Ramos

"Ellos lo esperan a Canaletti, tiene su lugar, pero se suma al equipo como figura fija, Federico Seeber, porque necesitan una pata periodística. Estuvieron negociando unos días y va a ocupar el lugar de Diego Ramos. Supongo que también será conductor cuando Carmen no esté. Y me aclaraban que la idea es que Canaletti vuelva a Mañanísima", agregó.

Cabe destacar que Diego Ramos se fue para conducir su programa en AM 870 lunes a viernes en Ramos Generales de 7 a 10. Pero también seguirá con su proyecto SEX, el que sostiene hace años y lo mantiene como un éxito.

Renunció una figura de El Trece y lo anunció en vivo: "No pude"

Uno de los actores más destacados de la televisión argentina, Diego Ramos, formaba parte de Mañanísima con Carmen Barbieri, pero decidió priorizar proyectos personales y abandonará el programa de El Trece. “Me voy a conducir un programa de radio por la mañana”, contó.

Con mucha emoción se despidió en vivo: “Para hacerlo breve y rápido, me costó un montón. De hecho, yo esta semana había pedido tenerla libre y me quedé, no pude. Me cuesta un montón. Es un grupo hermoso, es hermoso trabajar acá. Gracias a toda la gente del canal, toda la mesa es genial. Por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras".

"Los voy a extrañar un montón, obviamente los voy a seguir mirando cuando pueda. Yo hace treinta años que trabajo en este canal y es un placer, es un canal líder", indicó. Pero no se olvió de sus compañeros y la llenó de elogios a Carmen Barbieri. Contó que se había pedido la semana libre, pero no quiso despedirse: "No pude".