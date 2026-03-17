Un polémico festejo rompió la convivencia en Gran Hermano: "Esto es un juego y..." Una jugadora no pudo disimular la alegría ante la eliminación de Nick Sícaro, el influencer amigo de Ian Lucas, del reality de Telefe. + Seguir en







El influencer se midió con el campeón de CrossFit en la noche del lunes. Redes sociales

Gran Hermano edición Generación Dorada sigue generando polémica tras la eliminación de un nuevo participante, ya que mientras muchos despedían y lloraban por su compañero, una jugadora saltaba de alegría.

Nick Sicaro, un cantante y artista digital oriundo de Villa Domínico, fue el último participante eliminado del reality de Telefe, este lunes. Por su parte, Solange Abraham saltó y gritó junto a su aliado Emanuel Di Gioia, que era el resultado que esperaba.

La reacción de la exGH 2011, no pasó desapercibida para Jenny Mavinga quien enfrentó a su compañera por festejar la ida del jugador y la tildó de "soberbia". Solange se justificó diciendo: “Esto no es nada personal, te lo juro. Yo me puse contenta realmente porque esto es un juego y cuando gano, ya sea lo que sea, me pongo contenta”.

Embed SOL FULMINÓ AL MEJOR AMIGO DE IAN LUCAS: "Sé donde estoy y lo tengo claro, juego a Gran Hermano y no sé si vos hacés lo mismo. Estás en un juego, qué hiciste todo este tiempo además de estar callado todo el día, no participar en nada y ser una planta?" pic.twitter.com/Q1Yi23Ju1o — TRONK (@TronkOficial) March 16, 2026 El amigo de Ian Lucas se fue diciéndole a Abraham "dale" cuando ella trató de limpiar su imagen ante sus compañeros y el público diciendo que el joven es una "buena persona".