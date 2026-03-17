Un polémico festejo rompió la convivencia en Gran Hermano: "Esto es un juego y..."

Gran Hermano edición Generación Dorada sigue generando polémica tras la eliminación de un nuevo participante, ya que mientras muchos despedían y lloraban por su compañero, una jugadora saltaba de alegría.
Una jugadora no pudo disimular la alegría ante la eliminación de Nick Sícaro, el influencer amigo de Ian Lucas, del reality de Telefe.
Gran Hermano edición Generación Dorada sigue generando polémica tras la eliminación de un nuevo participante, ya que mientras muchos despedían y lloraban por su compañero, una jugadora saltaba de alegría.
Nick Sicaro, un cantante y artista digital oriundo de Villa Domínico, fue el último participante eliminado del reality de Telefe, este lunes. Por su parte, Solange Abraham saltó y gritó junto a su aliado Emanuel Di Gioia, que era el resultado que esperaba.
La reacción de la exGH 2011, no pasó desapercibida para Jenny Mavinga quien enfrentó a su compañera por festejar la ida del jugador y la tildó de "soberbia". Solange se justificó diciendo: “Esto no es nada personal, te lo juro. Yo me puse contenta realmente porque esto es un juego y cuando gano, ya sea lo que sea, me pongo contenta”.
El amigo de Ian Lucas se fue diciéndole a Abraham "dale" cuando ella trató de limpiar su imagen ante sus compañeros y el público diciendo que el joven es una "buena persona".
Nick Sicaro fue el último participante eliminado de Gran Hermano 2026 edición Generación Dorada. Su salida se definió por voto positivo, quedando en la recta final junto a Martín Rodríguez, el campeón de CrossFit que ganó en la votación y siguió adentro del reality de Telefe.