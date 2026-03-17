Gritos y acusaciones: Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se dijeron de todo y tuvieron que cortar el programa En ausencia de Moria Casán, la discusión entre las panelistas subió de tono y el conductor suplente debió cortar la transmisión con una tanda publicitaria para frenar el enfrentamiento. "¡Chihuahua desubicada!", le gritó la actriz a la mediática antes de ir al corte. + Seguir en







Sin la presencia de La One, las panelistas se dijeron de todo.

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron un tenso cruce en La Mañana con Moria. Con La One fuera del estudio, el clima se desbordó: las panelistas discutieron en vivo y el conductor reemplazante no tuvo más remedio que mandar a tanda para contener la situación. ¡Chihuahua desubicada!", le gritó la actriz a la mediática antes de ir al corte en una pelea que escalaba en tensión.

Como es costumbre, cada vez que interviene Cinthia Fernández en un debate, la situación eleva su tono y termina en escándalo. Esta vez se peleó en vivo con su compañera de piso, María Fernanda Callejón, con quien ya arrastraba una mala relación. El fuerte cruce escaló a gritos, acusaciones personales y un clima tan tenso que obligó a intervenir de urgencia al conductor Federico Seeber, que le tocó justo ese día reemplazar a la diva.

Todo comenzó en medio de una entrevista a Roberto Castillo, abogado y pareja de Cinthia. La conversación giraba en torno a la causa judicial que enfrenta el letrado con su expareja, Daniela Vera Fontana, un asunto sensible sobre el que pesa una cautelar que prohíbe hacer referencias directas al hablar por decisión de la Justicia. Sin embargo, el clima se empezó a tensar con la intervención de la mediática que le pidió a su pareja que mostrara parte del acuerdo que se había firmado para clarificar la situación.

En ese contexto, la colega Naza Di Serio aportó datos: “Parece que quiere llevar un poco la atención de que estos pagarés no son por esta paz que ustedes están hablando, sino por el alquiler”. Fernández, arremetió sin dudar: “Que vaya a la justicia”. Su compañera insistió: “No, no, de que estos pagarés no son por esta paz, sino por el alquiler”. Y el clima se puso irrespirable.

Cinthia Fernández La situación se fue de control cuando la mediática insistió a sus colegas que mostraran los documentos como prueba: “Eugenia, ¿podemos mostrar el acuerdo de los pagarés? ¿Podemos mostrar el acuerdo privado?”. En ese momento Callejón se metió en la conversación, intentando moderar el tono de la conversación y dijo una palabra que detonó a su colega: “Tranquila”. Pero lejos de apaciguar, la intervención la encendió, y la situación escaló en violencia.