Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo "viuda negra"

La exparticipante y su manager fueron detenidos tras la denuncia de un turista estadounidense de 40 años este sábado. Cómo era su vida.

La ex participante de Gran Hermano 2024 Luciana Martínez fue detenida este sábado acusada de "viuda negra" por un turista estadounidense, según publicó la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales. La santacruceña tenía 32 años cuando ingresó a la casa más famosa del país y minutos antes le contó a su familia que era una mujer trans.

El relato enseguida emocionó a la audiencia. Dentro de la casa de Gran Hermano, la participante se refugió en Sandra, una de sus compañeras de mayor edad, a quien le contó que quería que su madre de 70 años viajara a la Ciudad de Buenos Aires cuando llegara a la final del reality para que "conozca la ciudad y que esté orgullosa viendo lo que me gusta hacer".

Otra característica que la destacaba era su pasión por la danza desde muy temprana edad. En 2019, estuvo en un reality llamado Argentina Baila, en la TV Pública.

Martínez vivió en la casa tres meses y 22 días y fue eliminada tras perder un enfrentamiento contra Chiara Mancuso . El 51,2% de quienes votaron eligieron que abandonara el reality show y afuera aprovechó la visibilidad para sumarse a distintos programas de streaming y potenciar su presencia en redes. En Instagram acumula 210.000 seguidores.

Embed - Luciana Martinez on Instagram: "Bailar esta zamba fue como abrazar mi historia.. La persona que soy hoy le agradece profundamente a la que fui. La danza también sana.. Coreo: @leoluissosa #zamba #danza #historia"

Primero trascendió que la mediática había sido denunciada, pero horas más tarde, trascendieron las imágenes de ambos acusados siendo detenidos, luego de haber cometido el hecho delictivo en el hotel Smart, donde la pareja había ido junto al turista, y quien horas después radicó la denuncia.

De acuerdo a lo que aseguró la víctima, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió el faltante de su pasaporte y de un reloj.

En medio de la investigación, comenzaron a surgir más datos del hecho, donde primero trascendió la imagen de Cristian Wagner, cómplice de Martínez, caminando solo por los pasillos del hotel, y también cuando, finalmente, fue interceptado por la Policía requisándolo y encontrándole en su riñonera pruebas de lograr su detención.

Luciana Martínez detenida Luciana Martínez detenida por la Policía de la Ciudad.

Posteriormente, también se dio a conocer el video del momento en el que la exparticipante del reality siendo trasladada por el personal de seguridad ya esposada.

La detención de la oriunda de Santa Cruz se llevó a cabo en su casa ubicada en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, y durante el allanamiento en dicho lugar se encontraron pertenencias de la víctima.

Por su parte, al mánager de la santacruceña “se le secuestró un bolso de cuero con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito”. Todos los objetos que el turista estadounidense había denunciado como parte del robo. Ambos acusados quedaron a disposición de la justicia y los elementos robados ya fueron devueltos a su propietario.