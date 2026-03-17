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La Justicia liberó a Luciana Martínez y su manager y la causa quedó con la carátula de "hurto"

La Justicia concedió la "libertad plena" a la ex participante de Gran Hermano 2025. Su abogado confirmó que la bailarina "declaró que fue abusada" y adelantó que pedirá el "sobreseimiento".

Luciana Martínez en Gran Hermano 2025.

Luciana Martínez en Gran Hermano 2025.

Telefe

El abogado de Luciana Martínez, Carlos Telleldin, confirmó que la ex participante de Gran Hermano 2025 "declaró que fue abusada" y adelantó que pedirá el "sobreseimiento" en la causa que el juez caratuló como "hurto" en vez de "robo", por la ausencia de violencia.

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"Lo que cuenta es que estaban en el boliche tomando, los tres alcoholizados, hubo una pelea, se tiran las cosas por la ventana y Cristian después las va a buscar, ella queda retenida por minutos en el baño", relató Telleldin ante la prensa minutos antes de que Martínez y su manager, Cristian Wagner, fueran liberados. "Está en un video", insistió el abogado.

Luciana Martínez detenida
Luciana Martínez detenida por la Policía de la Ciudad.

Luciana Martínez detenida por la Policía de la Ciudad.

Una de las grabaciones muestra cómo caen prendas de vestir desde lo alto del hotel Smart. Según el testimonio del denunciante norteamericano Cameron Varela, fueron lanzadas al vacío por Wagner mientras él y Martínez mantenían relaciones sexuales en el baño de la habitación que alquilaba.

Tanto la bailarina como su manager negaron esa versión y Martínez denunció un abuso sexual que el juez investigará en una causa aparte. Cuando fue arrestado, Wagner tenía un bolso de cuero donde la Policía de la Ciudad encontró un reloj de marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito que pertenecían al turista, según Infobae.

Qué establece la resolución del juez sobre la conducta de Luciana Martínez

Además de concederle la libertad, la resolución del juez dispuso que Martínez deberá cumplir con reglas de conducta mientras continúe la investigación: no obstaculizar las tareas investigativas, mantenerse en contacto con el Tribunal, donde deberá presentarse el primer día hábil de cada mes, entre las 7:30 y las 13:30, y una prohibición de acercamiento a Varela

"Queda en libertad plena, el juez tiene 10 días para resolver la situación", aclaró el abogado de la influencer y aseguró que la familia de la santacruceña "está tranquila".

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