Lizy Tagliani reveló qué le dijo su hijo sobre su identidad: "Quiero que crezca con la verdad..." La figura de Telefe tuvo una charla a corazón abierto con Georgina Barbarossa, en cuanto a su transformación y la maternidad junto a su esposo Sebastián Nebot: "Mamá es..." + Seguir en







La famosa aseguró que su hijo adoptivo les trajo una nueva vida. Redes sociales

Lizy Tagliani atraviesa uno de los mejores momentos profesionales y personales, ya que le dieron la adopción definitiva de su hijo Tati. En este contexto contó que el menor la miró y le dijo "vos sos hombre".

La figura de Telefe abrió su corazón y contó un momento íntimo de su familia junto a su esposo, Sebastián Nebot, cuando el menor habló de la apariencia de su mamá. "El otro día me dice: ‘Mamá es un varón'", lanzó la humorista.

La humorista visitó el living del programa de Georgina Barbarossa, este martes, y contó que mientras su compañero empezó a balbucear unas palabras, ella sintió que era necesario una charla sincera y pedagógica: “Nos fuimos al sillón del living, nos sentamos, charlamos y le conté", aseguró.

Embed "‘Sí, no estás mintiendo, pero mamá nunca quiso ser un varón. Era muy feliz, pero se dio cuenta de que quería ser una nena’", recordó la mediática en televisión.

Tagliani resaltó la conversación con el menor de 5 años, donde además de la transformación, estuvo presente la maternidad: “Le dije que mi sueño era formar una familia y tener un hijo hermoso como él”, relató emocionada.