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Filtran audio de Tuli Acosta a los gritos, tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "No me importa"

La influencer discutó con su amigo Valentino, quien reveló que ella era la tercera en discordia de la relación entre los cantantes, y la conversación fue grabada: "No podés hacer lo que hiciste".

Tuli Acosta

Tuli Acosta, a los gritos.

En el medio de todo el escándalo con Luck Ra y La Joaqui, se filtró un audio de Tuli Acosta en medio de una conversación con su peluquero, quien reveló que ella era la tercera en discordia entre la pareja de cantantes, y se la escucha a los gritos: “No me importa”.

Tuli Acosta, acusada de estar con un jugador de la Selección.
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Fuerte acusación a Tuli Acosta: aseguran que tuvo un romance con un jugador de la Selección mientras su mujer estaba embarazada

“Escuchame, si vas a hablar mal de mí, mírame a la cara, espero que tengas los huevos de decírmelo de frente. Incluso sabiendo…”, inicia Tuli, a lo que el peluquero le responde: “No quiero entrar en detalle porque no quiero contar más cosas. Incluso viniste acá a decirme ‘por favor, quiero irme a Miami porque estoy sola en mi cumpleaños”.

A lo que Tuli no paraba de responder: “No me importa, no me importa, no me importa”. “¿Eso no te resuena? Dijiste que te deprimías viviendo en Capital, que no querías pasar tu cumpleaños acá, que no sé qué. Le dijiste amiga te saco el pasaje. Todos los del ambiente te odian, todos. Mirá, algo estás haciendo mal”.

Ante esto, la influencer ignoró todo: “Ajá, ¿vos decís? No me importa. Mirá como me río, ajá”. El peluquero continuó: “No te das cuenta que hacés las cosas mal. Le mandás fotos en cancha a chabones, se la pasaron a todo el grupo de los chicos, que tienen todas las fotos en concha”.

“A ver, ¿qué más? Dale seguí”, desafió Tuli y el audio se cortó ahí. Si bien no especificaron de quién hablaban para el viaje de Miami, quedó el claro el reproche de Valentino hacia Tuli.

Fuerte acusación a Tuli Acosta: aseguran que tuvo un romance con un jugador de la Selección argentina mientras su mujer estaba embarazada

Los influencers Albere y Facundo Guarino estuvieron invitados al stream de Martín Cirio y ventilaron todos los chismes sobre el escándalo que involucra a los cantantes argentinos: aseguraron que Tuli Acosta tuvo un romance fugaz con un jugador de la Selección argentina que tenía a su pareja embarazada.

“No estás en un boliche perréandole delante de todo el mundo”, inicia Guari, a lo que Albere agrega: “Claro porque está comprobado lo de este futbolista porque la vieron todos perreándole desaforadamente a este futbolista”.

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Y la influencer agregó: “Qué feo que le llegue a una mujer que hagas esto y encima a una mujer estando embarazada, en su estado más vulnerable”. Y, como había surgido un rumor previo, en las redes sociales dieron a conocer que se trataría de Joaquín Tucu Correa, quien está en pareja con Chiara Casiraghi, y fueron padres recientemente.

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