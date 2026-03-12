IR A
Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Por decisión del Big, todos los participantes quedaron nominados, pero el público decidirá en placa positiva. Habrá doble jornada de expulsión: la segunda será el lunes.

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Después de una intensa noche, los participantes de Gran Hermano, Generación Dorada no tendrá respiro: este jueves llega una nueva gala de eliminación. Será la primera de la doble jornada de salidas.

“Hice un chiste que no se hace, que es un chiste de muy malgusto”, le confesó Carmiña a Mavinga
Luego de la gala del lunes donde se fue un participante “planta”, los hermanitos quedaron automáticamente nominados con voto positiva y entre el martes y miércoles fueron saliendo de la placa 13 jugadores, y ahora quedan 12 de cara a la doble eliminación.

Durante este miércoles, Lola Poggio, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Manuel “Manu” Ibero y Luana Fernández “zafaron”, y se sumaron a los que habían sido salvados el martes como Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela de Lucía. Además, la líder Lola Tomaszeusky tiene inmunidad y tampoco participará de la doble eliminación semanal.

De cara al nuevo programa de la fecha que comenzará a las 22:15, Brian Sarmiento, Carla “Carlota” Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro son quienes corren riesgo de convertirse en el tercer participante en dejar el reality de esta edición.

La próxima gala de eliminación será el próximo lunes, que definirá quién será el cuarto elegido por el público en despedir a un nuevo hermanito.

Qué pasará con el lugar que dejó Carmiña tras su expulsión

En medio de la revolución por la expulsión de Carmiña Masi tras sus comentarios por racismo contra su compañera, Mavinga, Santiago Del Moro anunció qué sucederá con su puesto vacío en la casa.

“Me está informando GH que en las próximas horas o próximos días va a estar ingresando alguien en lugar que deja Carmiña”, sostuvo durante el programa del miércoles. Ahora habrá que esperar para saber quién la reemplazará.

