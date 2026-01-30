Un famoso jugador español comenzó los trámites de divorcio tras separarse del amor de su vida: ¿qué pasó? El delantero habló en primera persona y despejó rumores. La decisión avanza con discreción y foco en el entorno familiar. + Seguir en







Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace.

El delantero español confirmó el final de su relación con Alice Campello tras varios meses de rumores y señales públicas.

La decisión llega después de un intento reciente de recomponer el vínculo, que no logró sostenerse en el tiempo.

El futbolista aclaró que no hubo terceras personas involucradas y remarcó que seguirán unidos como familia por sus hijos.

La separación avanza de forma reservada, con un cambio de vivienda y el inicio de los trámites legales correspondientes. Álvaro Morata se encuentra viviendo un momento personal delicado luego de confirmar la ruptura definitiva con Alice Campello, con quien estuvo casado más de siete años y formó una familia numerosa. La noticia despeja las dudas que circulaban desde hace semanas sobre la situación de la pareja y marca el inicio de una nueva etapa para ambos.

El delantero español, que actualmente juega en el Como y es uno de los referentes de la selección, decidió hablar en primera persona para aclarar el escenario. Sus declaraciones fueron recogidas por el periodista Javier de Hoyos y difundidas en el programa D Corazón, donde se aportaron detalles clave sobre cómo se está desarrollando la separación.

Aunque no hubo comunicados oficiales ni publicaciones en redes sociales, los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar un desenlace que ya parecía encaminado, especialmente luego de una reconciliación que no logró consolidarse.

Morata Redes sociales Cómo está avanzando la separación de Álvaro Morata Álvaro Morata confirmó de forma explícita que su relación sentimental con Alice Campello llegó a su fin. Según explicó Javier de Hoyos, el futbolista quiso dejar en claro que la empresaria italiana sigue siendo “la mujer de su vida” y que, a pesar de la ruptura, ambos continuarán unidos como familia. En ese marco, también descartó de manera tajante la participación de terceras personas en la decisión.

La confirmación llegó pocos meses después de un intento por retomar el vínculo. De acuerdo a lo relatado en el programa D Corazón, la pareja había decidido darse una nueva oportunidad luego de una primera separación durante el verano europeo de 2024. Pese a eso, esa segunda etapa no logró sostenerse en el tiempo. “Me confirma en exclusiva que hay ruptura, me recalca que Alice Campello es la mujer de su vida, que van a seguir formando esa familia, pero que desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido para adelante”, señaló el periodista.

Morata Redes sociales En lo cotidiano, la ruptura ya se refleja en cambios concretos. Morata abandonó la vivienda familiar ubicada en una de las zonas más exclusivas de Milán, donde convivía con Campello y sus hijos, y se instaló en una nueva residencia cercana. El movimiento no implicó un cambio de ciudad ni un distanciamiento geográfico significativo, sino una separación progresiva y sin exposición pública. A pesar del silencio en redes sociales, distintos indicios reforzaron la versión del quiebre. La ausencia de publicaciones conjuntas, la mudanza del delantero y ciertos gestos en celebraciones familiares recientes, como el cumpleaños de la hija menor de la pareja, dejaron a la vista un nuevo escenario. Luego de casarse en 2017 en Venecia y formar una familia con cuatro hijos, Morata y Campello iniciaron formalmente los trámites para poner fin a su matrimonio.