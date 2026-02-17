Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

Se conoció la triste noticia de la muerte del director y guionista argentino Juan Carlos Desanzo a los 88 años, según confirmó Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia provocó una triste reacción en el ámbito audiovisual, que despidió a uno de los nombres clave del cine nacional de las últimas décadas.

“ El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de Juan Carlos Desanzo, uno de sus mayores autores” , expresaron desde la entidad en la publicación de sus redes sociales.

En ese mensaje destacaron su extensa trayectoria iniciada en los años sesenta, cuando se consolidó como director de fotografía en una etapa decisiva para la cinematografía argentina.

Antes de afirmarse como realizador integral, Desanzo fue un referente visual indiscutido. Durante más de veinte años estuvo a cargo de la fotografía de películas argentinas fundamentales como La hora de los hornos, Juan Moreira, Los gauchos judíos, La tregua, El infierno tan temido y Crónica de una señora, entre muchas otras, aportando un estilo reconocible por su potencia narrativa y rigor técnico.

A partir del regreso de la democracia, en 1983, desarrolló una etapa central de su carrera como director y guionista, con una filmografía atravesada por el compromiso político y social. Títulos como Eva Perón y El Polaquito lo consolidaron como un cineasta capaz de combinar mirada histórica, sensibilidad social y alcance popular. A esos trabajos se suman El desquite, En retirada, La búsqueda y Al filo de la ley, obras que ampliaron su prestigio dentro y fuera del país.

Desde DAC también subrayaron su rol institucional y humano dentro del sector: “Entrañable amigo y compañero constante, pródigo en la tarea y firme en la lucha”, lo definieron, al remarcar su participación activa en la defensa del cine argentino y de las políticas públicas vinculadas a la producción audiovisual.