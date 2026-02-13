IR A
Tini llegó a Buenos Aires y crecen los rumores por una posible colaboración en el show de Bad Bunny

La cantante fue vista en el aeropuerto de Ezeiza y las especulaciones no tardaron en llegar considerando que el cantante puertorriqueño hará su primer recital en River esta noche.

Tini llegó a Buenos Aires y especulan con que podría estar en el show de Bad Bunny.

Tini Stoessel llegó en las últimas horas a Buenos Aires, lo que desató una ola de especulaciones entre sus fanáticos sobre una posible aparición de la artista en el show que Bad Bunny dará esta noche en el estadio River Plate.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
El reguetonero ya se encuentra en la ciudad y se prepara para dar tres shows consecutivos en el Monumental como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que comenzó en 2025 y que lo trajo a Argentina tras su presentación en el Super Bowl.

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre quién podría subir al escenario junto a Bad Bunny, y el nombre de Tini apareció entre los más mencionados por los seguidores, junto a otros artistas locales como Duki y Cazzu. Algunos fanáticos incluso especulan con la posibilidad de que interpreten juntos el tema “Ojitos lindos” durante uno de los tramos íntimos del concierto.

Mientras tanto, miles de fanáticos aguardan con ansias el inicio del show de este viernes, donde además de Bad Bunny se presentará la banda puertorriqueña Chuwi como telonera desde las 20 horas.

Bad Bunny vuelve a Argentina
Bad Bunny estará en River esta noche.

