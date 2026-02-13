Tini llegó a Buenos Aires y crecen los rumores por una posible colaboración en el show de Bad Bunny La cantante fue vista en el aeropuerto de Ezeiza y las especulaciones no tardaron en llegar considerando que el cantante puertorriqueño hará su primer recital en River esta noche. + Seguir en







Tini llegó a Buenos Aires y especulan con que podría estar en el show de Bad Bunny.

Tini Stoessel llegó en las últimas horas a Buenos Aires, lo que desató una ola de especulaciones entre sus fanáticos sobre una posible aparición de la artista en el show que Bad Bunny dará esta noche en el estadio River Plate.

El reguetonero ya se encuentra en la ciudad y se prepara para dar tres shows consecutivos en el Monumental como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que comenzó en 2025 y que lo trajo a Argentina tras su presentación en el Super Bowl.

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre quién podría subir al escenario junto a Bad Bunny, y el nombre de Tini apareció entre los más mencionados por los seguidores, junto a otros artistas locales como Duki y Cazzu. Algunos fanáticos incluso especulan con la posibilidad de que interpreten juntos el tema “Ojitos lindos” durante uno de los tramos íntimos del concierto.

Embed #tini #badbunnypr #buenosaires sonido original - Jhey :) @solcitopi Llego tini para el show de bad bunny???? Que dicen???? #tinistoessel La expectativa también se alimentó por la llegada de la propia artista al país: usuarios en redes sociales la grabaron en el aeropuerto de Ezeiza. ¿Será una de las artistas invitadas para esta noche?

Mientras tanto, miles de fanáticos aguardan con ansias el inicio del show de este viernes, donde además de Bad Bunny se presentará la banda puertorriqueña Chuwi como telonera desde las 20 horas.

