Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

Star Wars no es una franquicia ajena a las apariciones sorpresa de rostros famosos.

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

  Star Wars no es una franquicia ajena a las apariciones sorpresa de rostros famosos. Desde los discretos cameos en la trilogía original, como el del ilustrador Ralph McQuarrie en El Imperio contraataca.
  En las precuelas, el propio George Lucas y sus hijos aparecieron en escenas de fondo, mientras que las películas más modernas incluyeron participaciones de figuras como Daniel Craig, Simon Pegg e incluso el legendario compositor John Williams.
  El nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu no solo ofreció un vistazo a nuevas imágenes, sino que también ofreció pistas sobre la narrativa central de la película.
  El personaje, un ardenniano que aparece al inicio del avance, parece tener la inconfundible voz, y hasta las cejas características recreadas en CGI, del director Martin Scorsese, ganador de un Óscar.

Star Wars no es una franquicia ajena a las apariciones sorpresa de rostros famosos. Desde los discretos cameos en la trilogía original, como el del ilustrador Ralph McQuarrie en El Imperio contraataca, hasta las intervenciones más reconocibles en producciones recientes, la saga ha convertido estos guiños en una tradición, algo que parece no querer dejar atrás.

En las precuelas, el propio George Lucas y sus hijos aparecieron en escenas de fondo, mientras que las películas más modernas incluyeron participaciones de figuras como Daniel Craig, Simon Pegg e incluso el legendario compositor John Williams. De hecho, lejos de resultar forzadas, estas apariciones suelen funcionar como detalles curiosos para los fans más atentos.

Ahora, el nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu no solo ofreció un vistazo a nuevas imágenes, sino que también ofreció pistas sobre la narrativa central de la película. Además, uno de los momentos que más conversación está generando es la aparición de un nuevo alienígena en pantalla, cuya voz resultó inmediatamente familiar para muchos espectadores.

Quién es la figura de Marvel que estará en la próxima gran entrega de Star Wars

El personaje, un ardenniano que aparece al inicio del avance, parece tener la inconfundible voz, y hasta las cejas características recreadas en CGI, del director Martin Scorsese, ganador de un Óscar. De esta forma, la nueva producción de Lucasfilm reforzará la tradición de la saga de integrar figuras icónicas del cine en su universo. Esta vez, la galaxia muy, muy lejana contará con la inconfundible voz de uno de los cineastas más influyentes de la historia.

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. El director mantiene una relación de amistad de larga duración con George Lucas. De hecho, Lucas fue uno de los presentadores en la ceremonia de los Premios Óscar cuando Scorsese finalmente ganó el premio a Mejor Director, junto a Francis Ford Coppola y Steven Spielberg.

