Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos" El cruce surgió luego de un posteo que confirmaba la desvinculación de uno de ellos del canal y la respuesta fue determinante: "Debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas".







Casella apuntó contra De Brito. Redes sociales

La buena relación que mostraron Ángel de Brito y Beto Casella parece haber terminado luego de un enfrentamiento en redes sociales. Sucede que el conductor de Bendita se irá de El Nueve y la noticia la dio el presentador de LAM a través de las redes sociales y la respuesta fue fulminante.

Fue Casella quien desmintió en su programa la salida de El Nueve: “Me llama medio mundo, no firmé nada con nadie, nada, no firmé nada, así que esperen a que, en todo caso, lo diga yo, yo que soy el principal interesado. Quizá en unos días o nunca, no sé, pero hoy no, hoy estamos acá, esperen que yo les cuento si me quedo acá o si hago otra cosa, están ansiosos".

Y agregó: "Quizá en unos días o nunca, no sé, pero hoy no, hoy estamos acá, esperen que yo les cuento si me quedo acá o si hago otra cosa, están ansiosos". A esto, De Brito citó y escribió: "Mentira. Ya rescindió".

Beto Casella Redes sociales A esta cita, Casella comentó: "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos. Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno. Hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, poniéndole el mismo amor de siempre. Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados".

"Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo. Y debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee", respondió y confirmó que la información de De Brito era cierta.