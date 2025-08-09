Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan" El reconocido actor y humorista visitó los estudios de C5N y se refirió a las leyes que se aprobaron en el Congreso y luego fueron vetadas por el Ejecutivo y expresó: "Si de verdad son nuestros representantes, estamos como el orto".







El reconocido humorista tiene 61 años.

El actor Fernando "Coco" Sily fue el invitado estrella de una nueva edición de TVR, en los estudios de C5N y brindó sus sensaciones en medio del conflicto con el Congreso por la aprobación de leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad que afectan al gasto público: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan", expresó.

El reconocido artista fue el invitado de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, aseguró: "Lo que vemos ya ni siquiera es un papelón. Hemos visto personajes llamativos, esporádicos, raros, extraños. Pero ver lo que es esta Cámara de Diputados. Si de verdad son nuestros representantes, estamos como el orto gente. No pueden hablar, no saben lo que están diciendo, no tienen idea, no saben para qué están".

Además, añadió: "Estamos hablando de la ley que puede salvarle la vida a un chico que es discapacitado. O a un chico que estaba sano, y de repente tiene una enfermedad. Y va al Hospital Garrahan que es la última frontera: cuando vas ahí es porque no tenés otro lugar donde ir. Ahí se salva o se muere".

En el mismo sentido, criticó duramente a aquellos legisladores que se opusieron a la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Emergencia Pediátrica: "En qué mundo vivís, en qué realidad. Yo cuando hago una cagada, con mis hijos, con mis compañeros de laburo me siento como el orto y me cuesta conciliar el sueño. Lo que debe ser la cabeza de un tipo después de haber votado en contra de que la gente que tiene discapacidad no tenga rampas, no tenga subsidios, no tenga remedios que cuestan un millón de pesos".

Por otra parte, resaltó la crueldad de la gestión libertaria con los sectores más vulnerables y precisó: "Cómo vas a gozar de lastimar a alguien, sobre todo de los que menos tienen. Se van a dormir entre carcajadas: 'Mirá cómo los cagué a los jubilados, a los chicos discapacitados'. ¿Esto es una película de ciencia ficción? He visto personajes de los dos lados, pero como estos, no lo vi nunca".