¿Pareja confirmada? Quién es Meri Deal, la cantante con la que relacionan a Franco Colapinto Mientras su vida profesional continúa creciendo, el interés mediático en torno a su figura no deja de aumentar.







Se especula que el famoso corredor argentino está en pareja

Meri Deal, cantante uruguaya nacida en Montevideo en 1996, volvió a captar la atención mediática tras ser vinculada sentimentalmente con el piloto argentino Franco Colapinto.

Reconocida por haber sido la voz principal de Toco Para Vos, la artista marcó tendencia dentro de la cumbia pop rioplatense gracias a su estilo fresco y su carisma.

En 2019 inició su carrera solista con un debut destacado: fue telonera de Ed Sheeran en el Estadio Centenario y consolidó una propuesta musical que fusiona pop y ritmos latinos.

En medio de los rumores de romance, Meri mantiene una postura reservada sobre su vida personal, afirmando que prefiere mantener su intimidad alejada de la exposición mediática. En las últimas semanas, el nombre de Meri Deal comenzó a circular con fuerza en los medios, especialmente luego de ser vinculada sentimentalmente con el piloto argentino Franco Colapinto. La artista uruguaya, conocida por su estilo fresco y su carrera en ascenso dentro de la música latina, volvió a captar la atención del público más allá de sus canciones.

Su presencia en distintos eventos internacionales y colaboraciones con reconocidos artistas la posicionaron como una de las voces emergentes de la región. Las especulaciones sobre su vínculo con Colapinto suman un nuevo capítulo a su historia reciente, aunque la cantante mantiene el foco en su música y en sus proyectos.

Quién es Meri Deal, la posible pareja de Franco Colapinto Meri Deal Redes sociales Meri Deal se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la nueva generación musical uruguaya. Nacida en Montevideo en 1996, comenzó su carrera con un impulso arrollador al convertirse en la voz principal de la banda Toco Para Vos, grupo que marcó un antes y un después dentro de la cumbia pop rioplatense. Su talento, carisma y estilo fresco la posicionaron rápidamente como una de las artistas más prometedoras de la región.

En 2019, la cantante decidió emprender su camino como solista, y lo hizo con un debut soñado: fue elegida para abrir el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Centenario, donde presentó sus propias composiciones ante una multitud. Desde entonces, Meri ha seguido construyendo una identidad artística sólida, combinando pop y ritmos latinos con una impronta personal que la distingue en la escena actual.

En los últimos días, su nombre volvió a ocupar titulares, aunque esta vez por un motivo ajeno a la música. Imágenes difundidas por el programa LAM encendieron rumores de un posible romance entre la artista y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

En los videos, ambos aparecen compartiendo un momento de evidente cercanía en un evento exclusivo donde también estuvo presente Bizarrap. Sin embargo, Meri prefiere mantener la discreción: aseguró que su vida privada seguirá siendo un tema que elige resguardar lejos de los flashes.