Un exparticipante de Gran Hermano 2022 anunció su casamiento

Juan Reverdito Redes sociales

Se trata de Juan Reverdito y Celeste Rigoni, quienes están en pareja hace menos de un año, se conocieron luego de su estadía en el reality show y, lejos de ser parte de los medios, prefiere mantener un perfil bajo.

"Me mataste. Sí, quiero. Te amo con mi vida, mi amor", expresó la pareja. Se supo que se casarán el 14 de febrero 2024.

Ex Gran Hermano 2022 festejó la separación de Nacho y la Tora: "Ese clavo..."

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito, apuntó fuertemente contra Lucila "la Tora" Villar, ya que aseguró que ella cambió mucho la personalidad de Nacho Castañares y por eso ahora el joven influencer "se sacó un clavo de encima".

nacho y la tora juan reverdito

En diálogo con el programa Mitre Live, Juan Reverdito fue consultado por la separación de sus excompañeros de Gran Hermano 2022 y remarcó: "Si es verdad, aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él. Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió cómo cambió tanto, la Tora le cambió la personalidad a él, me decepcionó ella a mí". Así, comenzó a atacar a Villar.