Se separó una de las parejas más queridas de Gran Hermano: solo queda una en pie

A través de un comunicado en conjunto en Instagram, los ex Gran Hermano escribieron: "A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu/Na decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto". Así, no solo no desmintieron los rumores, sino que los convalidaron y rompieron el corazón de sus seguidores.