13 de noviembre de 2026 Inicio
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Pánico en el aire: susto por la fallida maniobra de un avión con 220 pasajeros

Un vuelo de British Airways vivió momentos de extrema tensión en el aeropuerto de aterrizaje.

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Una maniobra del avión generó terror.

Una maniobra del avión generó terror.

Un avión de British Airways protagonizó un dramático episodio en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que provocó momentos de tensión y desesperación entre los pasajeros. La inesperada maniobra generó gritos de terror y quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

El video se viralizó en redes sociales. 
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El incidente ocurrió el jueves 12 de noviembre y trascendió con fuerza este viernes, después de que se difundieran las imágenes del aterrizaje. La situación obligó a los pilotos a reaccionar rápidamente para recuperar el control de la operación.

“Nadie sabía lo que pasaba. Todos gritamos”, relató uno de los pasajeros. El testimonio refleja el pánico vivido a bordo, mientras las autoridades aeronáuticas británicas comenzaron a investigar las circunstancias del episodio.

La explicación de British Airways

El incidente involucró al vuelo BA431 de British Airways, un Airbus A321neo que viajaba desde Ámsterdam-Schiphol, Países Bajos, hacia Londres-Heathrow, con una capacidad de hasta 220 pasajeros. Cerca de las 10.35 del jueves, la aeronave tocó la pista 27L, pero su cola golpeó el pavimento durante la maniobra de aterrizaje.

Ante esta situación, los pilotos abortaron el aterrizaje y volvieron a elevar el avión. “Nadie sabía lo que pasaba, se oyeron gritos de terror. Todos gritamos. Nos reclinamos de forma tan brusca”, describió un pasajero en el testimonio difundido por los medios internacionales. Finalmente, la aeronave aterrizó de manera segura en su segundo intento, sin que se reportaran heridos.

La secuencia fue filmada por Big Jet TV, un canal especializado en aviación que transmitía en directo desde Heathrow. “El vuelo BA431 sufrió un doble impacto de cola al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow esta mañana. ¿Qué pasó aquí?”, señalaron sus responsables en redes sociales. Las imágenes muestran el contacto de la parte trasera del avión con la pista y su posterior ascenso.

Respecto de las causas, surgieron versiones sobre posibles ráfagas de viento y un eventual error de cálculo de los pilotos, aunque ninguna fue confirmada oficialmente. Los reportes meteorológicos indicaban buena visibilidad y vientos relativamente suaves. La compañía retiró temporalmente la aeronave de servicio para realizar inspecciones técnicas, mientras continúa la investigación.

Finalmente, un portavoz de British Airways explicó: “El avión aterrizó sin problemas y estamos colaborando con la AAIB en su investigación. Por motivos legales, no podemos hacer más comentarios en este momento”. La Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) analiza lo sucedido para determinar las causas del impacto y establecer si existieron fallas humanas o técnicas.

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