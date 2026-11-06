Bombazo: se supo el nombre de la figura que se quedó afuera del nuevo programa de Marley en Telefe

Las internas en el canal de las pelotas ante las definiciones de cara al armado de la grilla para la próxima temporada.

La televisión argentina ya empieza a mover sus fichas de cara a la grilla de programación que desembarcará en la pantalla durante la temporada 2027. En ese marco de renovaciones y apuestas de audiencia, las autoridades de Telefe aceleran las gestiones para consolidar sus principales proyectos de entretenimiento , confiando nuevamente la conducción de sus formatos estrella a Marley , uno de los conductores más convocantes del medio local.

Tras el desembarco del clásico ciclo “El muro infernal” , la señal de Martínez planifica la vuelta del recordado programa de juegos “Minuto para Ganar” . La nueva edición del formato de entretenimiento iniciará sus jornadas de grabación próximamente y contará con la coconducción de la humorista y creadora de contenido Momi Giardina , quien acompañará al histórico presentador en las emisiones diarias de la señal.

Sin embargo, la definición del acompañamiento femenino para el ciclo desencadenó intensas negociaciones y debates puertas adentro del canal antes de la confirmación definitiva de la dupla. El proceso de selección de las figuras requirió diversas evaluaciones por parte de la gerencia, que contempló distintas alternativas del ambiente antes de volcarse por la opción que finalmente salió a la luz.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en el ciclo Mitre Live los pormenores de las reuniones de producción y destapó el nombre de la destacada conductora que estuvo a un paso de sumarse al proyecto. Según la información brindada en la transmisión digital, la bailarina y actriz Laurita Fernández figuró como una de las candidatas firmes para integrar el programa, aunque la negociación finalmente no prosperó en favor de la llegada de la integrante del canal de streaming Luzu TV .

La determinación final de la emisora marca el pulso de las novedades del espectáculo nacional en la antesala del cierre del año, generando una gran expectativa en los televidentes. De esta manera, el armado de la grilla televisiva de Telefe continúa sumando confirmaciones y nombres de peso, ratificando la contienda entre las principales figuras de la televisión.

Qué se sabe sobre la baja de Laurita Fernández al programa de Marley en Telefe

La interna alrededor de la grilla de televisión argentina sumó un nuevo capítulo tras conocerse los detalles de la fallida incorporación de Laurita Fernández como coconductora del ciclo Minuto para Ganar. La revelación de la trastienda de las negociaciones estuvo a cargo del periodista Juan Etchegoyen, quien comenzó a narrar lo que habría sucedido con un interrogante directo sobre el rol de las figuras: “¿Fue Telefe que bajó a Laurita o en realidad fue Alejandro Wiebe?”.

Durante la emisión de su programa, el comunicador expuso que las autoridades de la señal evaluaban opciones para secundar a Marley. Según explicó la voz del ciclo, el nombre de la bailarina encabezó la lista de posibles candidatas: “Quiero abrir el programa con un enigmático que va a traer cola. La pregunta es: ¿pasó algo entre Laurita Fernández y Marley? Porque me llega una información que me sorprendió”.

Al profundizar sobre los motivos del rechazo, la versión periodística aclaró que la elección final de Momi Giardina obedeció a la búsqueda de afinidad antes que al recorrido profesional de la postulante. Al respecto, la fuente detalló: “Alguien me dijo que, si Marley daba el ok, Laurita arribaba a la pantalla de Telefe porque tiene mucho más currículum que Momi como conductora, pero evidentemente la buena química pesó más y le dijeron al manager de Lau que se quedaban con Momi”.

Finalmente, el periodista despejó los rumores que apuntaban de forma directa contra el conductor del clásico juego televisivo para atribuir la determinación a la cúpula de Telefe. Al fundamentar el desenlace del conflicto de producción, la exposición concluyó: “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede. A mí me dijeron que fue expresa decisión del canal. Esto me lo asegura un alto ejecutivo del canal. Pero me lo pregunto una y otra vez. ¿Cómo le cae a Alejandro, Laurita?”.