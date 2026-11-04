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Terminó Popstars 2026: quiénes fueron las cinco ganadoras que quedaron en Chapeaux

El programa conducido por Nico Vázquez ya eligió a las integrantes para la nueva banda pop musical entre las 8 finalistas. ¿Quiénes son?

¿Quiénes son las 5 Popstars?

¿Quiénes son las 5 Popstars?

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El jurado conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García eligió a las cinco participantes de Popstars 2026 para que formen parte del nuevo grupo llamado Chapeaux. De las ocho finalistas que habían elegido previamente, eliminaron a tres y se quedaron con las nuevas Bandana.

El certamen de cocina vivió un momento de tensión.
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Las finalistas tuvieron una reunión cara a cara con las finalistas en el último programa y les fue informando a cada una cuál era su destino. A algunas les indicó que quedaron seleccionadas e iban a un cuarto a juntarse, tal y como ocurrió en la edición 2001. Pero las otras se iban a su casa directamente.

Al terminar el último capítulo del programa conducido por Nico Vázquez, se presentó el primer videoclip oficial de Chapeaux, en el que las ganadoras de Popstars interpretan “Me provoca”, la canción que venían ensayando desde hace varias semanas y que ahora cuenta, por primera vez, con sus voces oficiales.

Las elegidas por el jurado fueron Juana Distefano, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Mia Piñeiro y Adolfina Pérez. De este modo, las participantes eliminadas en la final fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.

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