6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

También acordaron una suma extraordinaria no remunerativa de $1.886.748,60, a pagarse entre enero y febrero de 2026.

Por
Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) acordaron este miércoles un aumento salarial que eleva el sueldo básico inicial a $2.075.000 en noviembre y $2.344.000 en enero de 2026.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

El incremento total representa un 25% de aumento hasta enero, con escalas intermedias que llevan el salario inicial a $2.100.000 en diciembre. Además, las partes acordaron una suma extraordinaria no remunerativa de $1.886.748,60, a pagarse entre enero y febrero de 2026, como participación en las ganancias. También se abonará una retroactividad de $400.000 correspondiente a septiembre y octubre, con vencimiento el 15 de noviembre.

El acuerdo se alcanzó tras más de un mes de negociaciones con las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO, en una paritaria que había comenzado con una huelga luego suspendida por la conciliación obligatoria.

“Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores”, señaló el secretario general de la Federación, Daniel Yofra.

El gremio fundamentó el reclamo en el derecho constitucional al Salario Mínimo Vital y Móvil, que debe garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento.

Finalmente, el acuerdo salarial prevé una revisión del acuerdo en abril de 2026, aunque las partes podrán adelantarla si la situación económica lo requiere.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

Yerba mate, shampoo y acondicionador entre los productos más vendidos del Cyber Monday 2025

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

Los especialistas en finanzas personales recomiendan reinvertir los intereses mes a mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Rating Cero

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

El lanzamiento del primer adelanto marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para la biopics del Rey del Pop.
play

Michael Jackson: revelaron el tráiler que contará la vida del Rey del Pop

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

últimas noticias

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 16 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 19 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Hace 20 minutos
El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Hace 20 minutos
Moyá, Nalbandian, Karina Milei, Javier Milei y Nadal.

El encuentro entre Milei y Nadal: "Qué honor"

Hace 22 minutos