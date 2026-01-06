Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

El 16 de agosto se cumplirán 80 años de Moria Casán en Argentina y el mundo. Este lunes La One se emocionó al remarcar que este año cumple ocho décadas: "Es tanta vida... Es maravilloso, quiero seguir hasta los doscientos", afirmó la actriz.
La One se emocionó porque en agosto cumplirá ocho décadas y aseguró que está "contenta". "Más que nada, valoro estar sana", remarcó.
"Siempre estoy contenta porque cumplo ochenta, pero no sé por qué me agarró este ataque de emoción", reveló la modelo en el canal de streaming Bondi y señaló: "No puedo creer mi resistencia, mi salud. Más que nada, valoro estar sana".
El conductor Ángel de Brito la felicitó por llegar "con salud, familia, amor y éxito" y la diva aclaró: "Obvio. Estoy acompañada, con mi familia, con nietos, pero lo que más me importa es estar sana. No puedo creerlo, y además, yo misma me admiro".
"No puedo creer que nunca falté al teatro, en más de cincuenta años, ni en una gira. Solo una vez me reemplazaron, por una gastroenteritis. Pero después, nunca más", repasó la actriz y reiteró: "Esas cosas me emocionan. Lo que me emociona de mí es mi resistencia. Yo misma me admiro"
De Brito sostuvo que nunca la vio "tan emocionada" y la conductora de El Trece reconoció: "Ahora me dio el bajón, porque estamos en esta charla, todos me miran como en una conferencia. Dios mío, es mucho".
Moria consideró que "lo más fuerte" de ella misma es su relación con la juventud y la adolescencia. "Chicos de quince y dieciséis años me dicen: 'Te amamos, te amamos'. Creo que es porque soy genuina, porque la gente ve que no careteo y que los hago reír", consideró la diva.
"Hace más de cincuenta años que los entretengo", apuntó la artista que debutó como vedette en 1969.