Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor" Por su cercanía con la protagonista de Envidiosa, la diva actualizó el estatus de la pareja que se apartó del foco mediático la última semana. + Seguir en







Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Moria Casán aseguró que Griselda Siciliani "está bárbara" y "muy metida" en las grabaciones de la biopic de La One y la película Felicidades que protagoniza junto a Adrián Suar. Respecto a Luciano Castro, la conductora de La mañana con Moria reveló: "En la horizontalidad esta pareja sigue gente, sigue. Tienen piel, mi amor, tienen pasión".

"Ellos nunca han vivido juntos, no es que el hombre se fue de la casa con una valijita, él está en Mar del Plata con los hijos, eso sería en la verticalidad", aclaró la diva en su programa después de mostrar que había cenado con la actriz.

Por lo tanto, la actriz de lengua karateca dio a entender que su colega tiene una vida sexual activa con su pareja por más que no convivan y mantengan separada "la verticalidad" de la relación tras la infidelidad del actor.

Embed - "NO ESTÁN SEPARADOS": MORIA COMIÓ CON SICILIANI Y CONTÓ LA POSTA DE SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO La vedette remarcó el último viernes que Siciliani "está muy bien de ánimo": "Está relajada, está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí".

En el último móvil que había abordado a la protagonista de Envidiosa, la artista había aclarado que seguía en pareja con Castro. "Bueno, sí, estamos en pareja, pasó hace una semana", había precisado ante la insistencia de la prensa.