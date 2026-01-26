IR A
IR A

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Por su cercanía con la protagonista de Envidiosa, la diva actualizó el estatus de la pareja que se apartó del foco mediático la última semana.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Moria Casán aseguró que Griselda Siciliani "está bárbara" y "muy metida" en las grabaciones de la biopic de La One y la película Felicidades que protagoniza junto a Adrián Suar. Respecto a Luciano Castro, la conductora de La mañana con Moria reveló: "En la horizontalidad esta pareja sigue gente, sigue. Tienen piel, mi amor, tienen pasión".

Moria Casán aseguró que Fito Páez le regaló flores a Sofía Gala y que hubo un viaje juntos a Brasil
Te puede interesar:

Moria Casán habló sobre el rumor del romance de Sofía Gala con Fito Páez: "Se aman profundamente"

"Ellos nunca han vivido juntos, no es que el hombre se fue de la casa con una valijita, él está en Mar del Plata con los hijos, eso sería en la verticalidad", aclaró la diva en su programa después de mostrar que había cenado con la actriz.

Por lo tanto, la actriz de lengua karateca dio a entender que su colega tiene una vida sexual activa con su pareja por más que no convivan y mantengan separada "la verticalidad" de la relación tras la infidelidad del actor.

Embed - "NO ESTÁN SEPARADOS": MORIA COMIÓ CON SICILIANI Y CONTÓ LA POSTA DE SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO

La vedette remarcó el último viernes que Siciliani "está muy bien de ánimo": "Está relajada, está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí".

La pareja de actores primero había accedido a brindar entrevistas sobre la infidelidad del galán, pero la última semana cambiaron su relación con la prensa y empezaron a mostrarse irritados con el interés mediático.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Ángel Romero jugará en Boca.

Se terminó la espera: Boca presentó a Ángel Romero como su primer refuerzo

Hace 9 minutos
play
Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Hace 32 minutos
play

Caso Bastian: los conductores de los vehículos que chocaron y el padre del niño dieron negativo en drogas

Hace 34 minutos
Campeona del W35 de Buenos Aires.

Del dolor a la consagración: perdió a su padre, tuvo que frenar y volvió para ser campeona en Buenos Aires

Hace 35 minutos
Uber se consolidó como una alternativa al taxi y al transporte urbano.

Inédita huelga de choferes de Uber en Rosario: protestan por tarifas congeladas desde hace dos años

Hace 41 minutos