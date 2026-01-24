Cuál es la famosa pareja argentina que afronta rumores de separación por un audio viral La difusión de ese audio encendió las alertas y alentó teorías sobre una posible crisis, planteando dudas que los fanáticos intentan descifrar. + Seguir en







Aseguró que, pese a los rumores, por ahora la relación sigue tranquila. Una de las parejas más seguidas del ambiente artístico argentino volvió a estar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por un nuevo proyecto profesional: los rumores de separación volvieron a tomar fuerza tras la difusión de un audio que se hizo viral en redes sociales. El boca a boca digital generó especulaciones que rápidamente se transformaron en tema de conversación entre seguidores y el público en general.

Mientras la pareja no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación, la viralización del audio reavivó la atención sobre su vínculo y encendió nuevamente el interés de los medios y de quienes siguen de cerca la vida sentimental de Girscelda Siciliani y Luciano Castro. A partir de ahora, todas las miradas están puestas en si habrá o no una aclaración pública que confirme o desmienta los rumores.

Qué está pasando con Griselda Siciliani y Luciano Castro Griselda Siciliani y Luciano Castro Redes sociales Luciano Castro y Griselda Siciliani quedaron en el centro de la atención mediática después de que se hiciera viral un audio que el actor le habría enviado a una camarera durante su paso por España. A partir de esa filtración, comenzaron a aparecer distintas mujeres que aseguraron haber tenido algún tipo de vínculo con él en los últimos tiempos, lo que alimentó versiones de crisis e infidelidad.

En medio de ese escenario, Griselda Siciliani decidió hablar públicamente sobre cómo atraviesa la exposición y en qué punto está su relación. Eligió comunicarse con Ángel de Brito y el programa LAM para desactivar los rumores de separación. En un intercambio de mensajes, negó estar distanciada de Castro y explicó que la confusión pudo haberse originado porque ella se encuentra trabajando en Buenos Aires, mientras que él está en Mar del Plata con sus hijos.

Más allá del revuelo por el escándalo, la actriz atraviesa un muy buen momento profesional y adelantó que se vienen nuevos proyectos. Contó que en pocos días comenzará a filmar algo que todavía no fue anunciado y que, en paralelo, está terminando su participación en la serie de Moria Casán.