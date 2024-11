Un actor de The Office fue elegido el hombre más sexy del mundo 2024

La revista People nombró al hombre más sexy del mundo de este 2024 y eligió a John Krasinski, el exitoso actor de The Office. El director de 45 años aseguró en una entrevista con el medio que no estaba seguro de ser él quien debía recibir el premio. Es el heredero del reconocimiento que había sido otorgado a Patrick Dempsey en 2023.

El actor señaló: “En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”.