Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

La actriz francesa, Brigitte Bardot, uno de los íconos más emblemáticas del cine mundial y símbolo erótico las décadas de los años 50 y 60, supo armar una larga carrera en el mundo de la pantalla grande e incluso en la música.

Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París en el seno de una familia burguesa, se mostró amante de la danza e inició su carrera artística como bailarina de ballet, pero recién a los 18 años comenzó a dar sus primeros pasos en el cine con la película Le Trou normand. Dos años después, en 1954, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en la industria, cuando las actrices europeas no eran todavía valoradas.

Fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Por su belleza y talento, fue considerada por la sociedad de esa época como un icono de la sensualidad.

Sin embargo, a mediados de 1970, en medio de su mayor estrellato, decidió abandonar el cine y dedicarse completamente a la defensa de los animales, lo que la incentivó, en 1986, a crear la Fundación Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot Getty Images Cuáles son las mejores 5 películas de Brigitte Bardot A lo largo de su vida, la actriz y cantante, Brigitte Bardot, participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones.

Y Dios creó a la mujer: en 1956 Bardot protagonizó esta película que la convirtió en una verdadera estrella. En el cuarteto amoroso que se monta entre su personaje, dos hermanos y un hombre de negocios, el director Roger Vadim supo poner la cámara al servicio de su belleza.

el film de 1956 trata de una chica de provincias que es descubierta por una revista de París y así inicia su carrera de top model. Si bien ella se enamora de su promotor, pero él la quiere como una hija, así que ella darle celos con otro hombre más joven. Querida Brigitte (1965): se trata de una comedia sobre el Profesor Leaf (James Stewart), un poeta bohemio que choca con su hijo, un niño genio de las matemáticas, pero éste está totalmente obsesionado con la actriz, quien incluso le escribe cartas; la trama gira en torno a cómo este niño prodigio y su amor por la actriz francesa, en contraste con el rechazo del padre a la ciencia, termina salvando el día al predecir la carrera de caballos ganadora.

(1965): Bardot interpreta a la hija de un terrorista irlandés, que en Centroamérica conoce a otra María (Jeanne Moreau), artista circense, y con ella se une al circo, acabando en mitad de la revolución mexicana. No solo hay un número musical estupendo de ambas, y una mirada divertida a las ideologías, sino que de paso las dos Marías inventan el striptease. El desprecio (1963). La actriz recibió el marchamo Godard en este filme en el que encarna a la esposa de un guionista (Michel Picoli) cuyo matrimonio se desintegra durante la producción de una película. Ella pasa cada vez más tiempo con el productor (Jack Palance). El filme es más conocido por haberse filmado en la casa Malaparte, en la isla de Capri, un prodigio de la arquitectura modernista italiana, que por su calidad: Godard la odiaba.