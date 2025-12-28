Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

La actriz francesa, Brigitte Bardot, uno de los íconos más emblemáticas del cine mundial y símbolo erótico las décadas de los años 50 y 60, supo armar una larga carrera en el mundo de la pantalla grande e incluso en la música.
La actriz transformó el cine europeo y revolucionó los códigos de la feminidad. Fue una de las figuras más emblemáticas del cine francés y símbolo sensual las décadas de los años 50 y 60.
Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París en el seno de una familia burguesa, se mostró amante de la danza e inició su carrera artística como bailarina de ballet, pero recién a los 18 años comenzó a dar sus primeros pasos en el cine con la película Le Trou normand. Dos años después, en 1954, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en la industria, cuando las actrices europeas no eran todavía valoradas.
Fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Por su belleza y talento, fue considerada por la sociedad de esa época como un icono de la sensualidad.
Sin embargo, a mediados de 1970, en medio de su mayor estrellato, decidió abandonar el cine y dedicarse completamente a la defensa de los animales, lo que la incentivó, en 1986, a crear la Fundación Brigitte Bardot.
A lo largo de su vida, la actriz y cantante, Brigitte Bardot, participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones.