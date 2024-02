Trueno volvió a hablar de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma e hizo una aclaración: "Merece una explicación..."

Todo comenzó este fin de semana, cuando, durante su presencia en un festival en Chile, en multitudinario Surfestival, el músico argentino tomó unos minutos antes de cantar Mamichula, canción de la que la rosarina es parte, y le habló al público sobre la traición.

“Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que les agradezco a todas las personas que son fieles por estar ahí desde siempre con nosotros y con nuestra cultura”, comenzó diciendo el trapero desde el escenario.

En ese momento, comenzó a sonar la melodía del hit que ambos compartieron al confirmar su relación en julio de 2020.

Por las palabras de Trueno antes de cantar "Mamichula" tras la separación de Nicki Nicole con Peso Pluma.



La explicación de Trueno sobre sus dichos de “fieles y traidores” en medio de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma

Luego que el video se volviera viral, Trueno salió a aclarar que hubo una confusión a quién estaban dirigidas sus palabras.

“Esto se la aclaro a ustedes que son la gente que se lo merece, son la gente que siempre estuvo ahí y se merece una explicación de lo que sea”, se lo escucha decir en un audio que envió a través de su canal de difusión de Instagram y agregó: “Ustedes ya saben que en los festivales nosotros tenemos poquito tiempo para tocar, tenemos una hora o a veces menos tiempo, y yo el único momento que tengo para decir unas mínimas palabras es antes de Mamichula, que es lo que pasó en Chile”.

"si yo tiro, tiro con nombre y apellido, no se olviden"

— Trueno



Al mismo tiempo, dejó en claro que sobre la ruptura de su exnovia y el artista mexicano estaba “totalmente desenterado (sic) de todo lo que había pasado”. “La verdad es que no tengo interés ni importancia en todo eso. Y hoy me levanté y vi que era tendencia y que hay gente de México que está enojada”.

Por eso subrayó: “Para que sepan siempre que hablo de la traición, la fidelidad y de la gente que está y no está, hablo de los cabezas de corcho que me robaron las canciones y de toda la gente que ya no forma parte de mi vida. Toda la gente que ya no es parte de mi vida por algo es. Quédense tranquilos que si yo hablo, hablo con nombre y apellido, no se olviden”.