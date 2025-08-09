Tristeza y encierro: se separó el hijo de Diego Maradona después de 5 años en pareja

El hijo mayor de Diego Maradona, Diego Jr. se separó de su mujer, Nunzia Pennino, después de 5 años en pareja. Se casaron en 2015. Fue el propio astro del fútbol quien los saludó afectuosamente el día de su casamiento: "Para Diego con afecto, buen matrimonio”.
El hijo del exfbolista y Cristiana Sinagra, tiene dos hijos: Diego Matías e India Nicole, y desde su entorno aseguraron que esta ruptura lo dejó muy triste, lo llevó a encerrarse y alejarse de sus amigos.
Diego Jr. vive en Nápoles, Italia y es conocido como entrenador de fútbol y por participar en eventos relacionados con la memoria de su padre en la ciudad.
La panelista Caro Molinari contó en Puro Show, en El Trece, que el DT le confirmó la noticia: “Me dice que todavía, si bien no firmaron lo que es el divorcio, están pasando un muy mal momento”.
Agregó que "mucho no quiere hablar, se lo ve triste y cerró sus redes", y aseguró que le dijo que ‘sí, ahora dentro de poco las voy a reactivar de nuevo. Es un mal momento. Aún no firmamos la carta'", en elación a los papeles del divorcio”.