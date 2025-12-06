El insólito caso del presidente de un club que debutó en Primera y consiguió un récord Un dirigente paraguayo rompió la marca de edad en la Primera División. Su club afrontará su primera aventura continental con atención global. Por + Seguir en







El club cerró el año sexto en la tabla acumulada y alcanzó la clasificación a la instancia preliminar de la Sudamericana. Redes sociales

Un dirigente paraguayo sorprendió al ingresar a la cancha y transformarse en el jugador de mayor edad en la élite local.

Su equipo, Recoleta, selló una campaña destacada que lo llevó a su primera experiencia internacional.

La participación del presidente generó debate ético, aunque él aseguró que solo jugaría si está en condiciones.

Ahora apunta a un desafío regional y no descarta sumar minutos en la Copa Sudamericana. El sorprendente ingreso del presidente de Recoleta en un partido oficial llamó la atención del mundo del fútbol. Luis Vidal, máximo responsable del club, se convirtió en el futbolista más veterano en disputar un encuentro de la Primera División de Paraguay, hecho que generó impacto inmediato entre seguidores y especialistas del fútbol regional.

Este episodio volvió a poner en primer plano a Recoleta, un equipo que no solo completó una sólida campaña, sino que además aseguró su debut en el ámbito internacional. La escena protagonizada por Vidal le dio más alcance al reconocimiento sobre una institución que viene creciendo a gran velocidad dentro del fútbol paraguayo.

El suceso abrió interrogantes, opiniones cruzadas y una expectativa inusual sobre lo que podría venir para el club, justo cuando se encamina hacia un desafío histórico y mira de cerca su participación en un certamen continental.

Recoleta Intermedia El presidente de Recoleta sueña con jugar la Sudamericana. El ingreso de Luis Vidal en los instantes finales del empate ante Nacional escribió una página inédita para el fútbol paraguayo. Con 51 años, rompió la marca de longevidad en la Copa de Primera al saltar al campo en la última fecha del Clausura 2025, actuación que lo dejó en el centro de la conversación pública. Su aparición ocurrió en Campo Grande, donde el empate frente al tercero del torneo ya había significado un paso importante para la campaña del equipo.

Ese momento se convirtió en un impulso para Vidal, quien reafirmó su intención de mantenerse disponible para eventuales minutos en la Copa Sudamericana. A pesar del ruido que generó su participación, reconoció que debe actuar con responsabilidad y evaluar su estado físico antes de pensar en otro ingreso. También dejó claro que cualquier decisión quedará sujeta a lo que ocurra en la Fase 1 del certamen.

Recoleta Redes sociales La temporada de Recoleta fue tan sólida como inesperada: cerró el año sexto en la tabla acumulada y alcanzó la clasificación a la instancia preliminar del torneo continental. Este ascenso meteórico, considerado uno de los más rápidos en Paraguay, alcanzó dimensión internacional luego del episodio con su presidente, que transformó una campaña destacada en una historia que se viralizó inmediatamente y atraerá la atención desde todas las partes del mundo.