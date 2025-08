La historia de Güner, el europibe que juega para Argentina y se llama Armando por Maradona

El extremo zurdo de 17 años acaba de ganar el Torneo de L'Alcúdia con la Selección Sub 20 que dirige Diego Placente. Nació en Alemania y salió campeón con las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

La Selección argentina Sub 20 acaba de ganar el Torneo COTIF de L'Alcúdia 2025, el famoso certamen juvenil que se disputa en España, y una de sus figuras llamó la atención: se trata de Can Armando Güner, un "europibe" nacido en Alemania y bautizado en honor a Diego Armando Maradona.

Güner ya había pasado por la Sub 16 y Sub 17 de Alemania, pero no dudó ante la convocatoria de Diego Placente. Los vínculos con el país se dan a través de su abuela, que nació en La Quiaca, Jujuy, y su segundo nombre deja claro que la Selección argentina es importante en su familia.

"Mi padre es un gran admirador de Maradona. Y como también tengo raíces argentinas a través de mi madre, era obvio que me llamaran Armando", contó en una entrevista con ESPN justo luego de ganar la final de L'Alcúdia.

Can Armando Güner en la Selección argentina Sub 20 X @Argentina

Su aparición en la Sub 20 es otra muestra del trabajo intensivo de scouting que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viene desarrollando en Europa, y que ya se tradujo en la llegada de valores juveniles como Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Nico Paz.

Güner reconoció que quiere aprender a hablar español

Después de consagrarse campeón con la Selección argentina, Güner le dio una entrevista a ESPN desde el campo de juego, con la particularidad de que habló en inglés. "Tengo que aprender español, así que cuando esté en Alemania voy a empezar a estudiar", adelantó.

"Hace un año que me enteré del interés de Argentina. Fue un proceso, porque esperé mucho tiempo el pasaporte, pero ahora que ya lo conseguí puedo jugar para la Argentina. La llamada fue hace un año, tuvimos una reunión y estoy muy feliz de jugar para Argentina", expresó el jugador.

Sin embargo, aclaró que aún no decidió si seguirá representando a la Selección en caso de ser convocado a la Copa del Mundo Sub 17 que se juega en noviembre de este año. "Creo que lo discutiremos con mi familia, en un futuro y para el Mundial. Todavía no lo sé, pero estoy contento con Argentina por haber ganado el título acá. Tengo que pensarlo", sostuvo.