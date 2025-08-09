IR A
Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

La cantante pasó a saludar a la "princesa del pop" australiana al término del show en el Movistar Arena.

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúes del show de la australiana.

Redes Sociales

La cantante Lali Espósito tuvo un encuentro con su colega Kylie Minogue y pudo saludarla después del show del jueves pasado en el Movistar Arena, en la Ciudad.

La compositora presentó su último trabajo Tension II. Además, no faltaron los temas clásicos como Can't Get You Out of My Head, Spinning Around y I Should Be So Lucky.

Además, se hizo tiempo para saludar a sus fanáticos y sacarse fotos, entre ellas con la exChiquititas, que reconoció que cuando la abrazó para la foto: "Casi me desmayo. Cuando leí su: Maybe we will meet? Casi me desmayo!", publicó en Instagram.

"Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada pero en vivooooo? Es tan amorosa,cool y enérgica! Estaba sorprendida y feliz con el público !! Bien trolxssss Los ama!", agregó la intérprete de Fanático.

Por su parte, la "princesa del pop australiano" agradeció el recibimiento de sus seguidores en la Argentina. Lo hizo a través de sus redes sociales: “Buenos Aires, ¿Cómo describes un sentimiento? He soñado con algo como esto. ¡¡QUÉ ESPECTÁCULO!! Muchas gracias”.

Minogue regresó al país después de 17 años, ya que su última presentación fue en el Club GEBA en el año 2008. Esta vez volvió a Latinoamérica en el marco de la gira Tension Tour.

