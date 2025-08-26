IR A
¿Reconciliados? Dos streamers se separaron hace un mes, pero aseguran que volvieron por una foto de ella

La modelo y el panelista fueron vistos juntos en una foto que se viralizó en redes sociales a pocos meses de su separación y las redes sociales estallaron.

¿Sofi Gonet volvió con Homero Pettinato?
La modelo Sofi Gonet, más conocida como La Reini, se había quejado en redes sociales de las actitudes de su expareja, Homero Pettinato, y en una imagen publicada en Instagram, comenzó a rumorearse sobre la reconciliación entre ambos.

“Somos como padres divorciados que se odian y se cruzan en el acto del hijo”, escribió Gonet en su cuenta. En esa imagen etiquetó a Homero y al influencer en cuestión tildado como “hijo” a modo de broma llamado Gastón.

Ante esto, las redes sociales estallaron porque previamente lo había tildado de sucio, contó que convivió con una rata porque no quería sacarla y también contó que le usaba todas las tarjetas para comprarse cosas caras.

Sin embargo, horas después la Reini publicó un video en donde se dirige a un aeropuerto e indica: “Mientras algunos especulan con que volví con mi ex, yo me estoy tomando un avión en business". Por su parte, Pettinato no dio su versión de los hechos.

