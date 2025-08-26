¿Reconciliados? Dos streamers se separaron hace un mes, pero aseguran que volvieron por una foto de ella La modelo y el panelista fueron vistos juntos en una foto que se viralizó en redes sociales a pocos meses de su separación y las redes sociales estallaron.







La modelo Sofi Gonet, más conocida como La Reini, se había quejado en redes sociales de las actitudes de su expareja, Homero Pettinato, y en una imagen publicada en Instagram, comenzó a rumorearse sobre la reconciliación entre ambos.

“Somos como padres divorciados que se odian y se cruzan en el acto del hijo”, escribió Gonet en su cuenta. En esa imagen etiquetó a Homero y al influencer en cuestión tildado como “hijo” a modo de broma llamado Gastón.

Ante esto, las redes sociales estallaron porque previamente lo había tildado de sucio, contó que convivió con una rata porque no quería sacarla y también contó que le usaba todas las tarjetas para comprarse cosas caras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Faacuveron/status/1958720068956594409&partner=&hide_thread=false Sofi Gonet, la reini, se separó, lo escrachó en redes y volvió. Quienes somos para juzgarla? SI SOMOS TODOS. pic.twitter.com/li7u2cnG1i — Facu Verón (@Faacuveron) August 22, 2025 Sin embargo, horas después la Reini publicó un video en donde se dirige a un aeropuerto e indica: “Mientras algunos especulan con que volví con mi ex, yo me estoy tomando un avión en business". Por su parte, Pettinato no dio su versión de los hechos.