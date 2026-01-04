El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar La bailarina fue duramente criticada por una breve filmación que publicó donde estaba con su pareja Ramiro Arias y su hija más pequeña. + Seguir en







Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

Noelia Marzol quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales tras compartir un video familiar que generó opiniones divididas, y que posteriormente borró. Sin embargo, ahora lanzó un fuerte y provocador descargo sobre la crianza de sus hijos.

En las últimas horas, la bailarina publicó una grabación donde se mostraba junto a su esposo, Ramiro Arias, y su hija, Alfonsina, de tres años, disfrutando de una tarde en la pileta de su casa. Sin embargo, en ella se la veía compartiendo un momento íntimo con el exfutbolista y, en tono distendido, Marzol le decía a su hija: “Alfi, ¿nos dejás un ratito solos a mamá y a papá?”.

Ante la permanencia de la niña en la pileta, la actriz insistió. “Dejanos tranquilos un rato”, pero lo que generó ciertas críticas fue que en la escena se lo veía al exdefensor besándola y un texto que acompañaba la publicación: “Imposible tener un momento de lujuria así”.

Luego del debate sobre la exposición de la intimidad familiar en redes sociales, Marzol decidió borrar el posteo, pero se tomó un poco más de tiempo para responder, fiel a su estilo. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención”, escribió tras una serie de fotos, siempre con Arias, besándose y abrazándose.

Noelia Marzol Ramiro Arias Pero redobló la apuesta y no solo envió “besos miles a los opinólogos de redes”, sino que además, mostró una foto de sus hijos sonrientes y lanzó una contundente reflexión: “Mientras hablan nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos”.