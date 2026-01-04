IR A
IR A

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

La bailarina fue duramente criticada por una breve filmación que publicó donde estaba con su pareja Ramiro Arias y su hija más pequeña.

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

Noelia Marzol quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales tras compartir un video familiar que generó opiniones divididas, y que posteriormente borró. Sin embargo, ahora lanzó un fuerte y provocador descargo sobre la crianza de sus hijos.

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable
Te puede interesar:

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

En las últimas horas, la bailarina publicó una grabación donde se mostraba junto a su esposo, Ramiro Arias, y su hija, Alfonsina, de tres años, disfrutando de una tarde en la pileta de su casa. Sin embargo, en ella se la veía compartiendo un momento íntimo con el exfutbolista y, en tono distendido, Marzol le decía a su hija: “Alfi, ¿nos dejás un ratito solos a mamá y a papá?”.

Ante la permanencia de la niña en la pileta, la actriz insistió. “Dejanos tranquilos un rato”, pero lo que generó ciertas críticas fue que en la escena se lo veía al exdefensor besándola y un texto que acompañaba la publicación: “Imposible tener un momento de lujuria así”.

Luego del debate sobre la exposición de la intimidad familiar en redes sociales, Marzol decidió borrar el posteo, pero se tomó un poco más de tiempo para responder, fiel a su estilo. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención”, escribió tras una serie de fotos, siempre con Arias, besándose y abrazándose.

Noelia Marzol Ramiro Arias

Pero redobló la apuesta y no solo envió “besos miles a los opinólogos de redes”, sino que además, mostró una foto de sus hijos sonrientes y lanzó una contundente reflexión: “Mientras hablan nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos”.

Noelia Marzol Ramiro Arias 2

Noelia Marzol ironizó con sus crítica y aprovechó para promocionar su trabajo

Noelia Marzol lanzó en la calle Corrientes su propia obra de teatro denominado Bloody Tango, y este verano continuará en las funciones.

Luego de dos temporadas arrolladoras, BLOODY TANGO regresa en su tercer año de éxito, y en este 2026 se presentará de viernes a domingo en el Teatro Broadway. “BLOODY TANGO reúne a un elenco de bailarines campeones de tango y la voz de la destacada cantante Ana Devin, en una propuesta escénica de nivel internacional”, se lee en la página donde se venden las entradas.

Al mismo tiempo se detalla que el espectáculo, creado, producido y protagonizado por Marzol, “propone una experiencia única: un viaje intenso y pasional a través de la danza, la música y las emociones más profundas del tango contemporáneo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 38 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 48 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 48 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 56 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 1 hora