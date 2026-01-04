El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos
Noelia Marzol quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales tras compartir un video familiar que generó opiniones divididas, y que posteriormente borró. Sin embargo, ahora lanzó un fuerte y provocador descargo sobre la crianza de sus hijos.
En las últimas horas, la bailarina publicó una grabación donde se mostraba junto a su esposo, Ramiro Arias, y su hija, Alfonsina, de tres años, disfrutando de una tarde en la pileta de su casa. Sin embargo, en ella se la veía compartiendo un momento íntimo con el exfutbolista y, en tono distendido, Marzol le decía a su hija: “Alfi, ¿nos dejás un ratito solos a mamá y a papá?”.
Ante la permanencia de la niña en la pileta, la actriz insistió. “Dejanos tranquilos un rato”, pero lo que generó ciertas críticas fue que en la escena se lo veía al exdefensor besándola y un texto que acompañaba la publicación: “Imposible tener un momento de lujuria así”.
Luego del debate sobre la exposición de la intimidad familiar en redes sociales, Marzol decidió borrar el posteo, pero se tomó un poco más de tiempo para responder, fiel a su estilo. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención”, escribió tras una serie de fotos, siempre con Arias, besándose y abrazándose.
Pero redobló la apuesta y no solo envió “besos miles a los opinólogos de redes”, sino que además, mostró una foto de sus hijos sonrientes y lanzó una contundente reflexión: “Mientras hablan nosotros nos encargamos de criar niños felices y sanos”.
Noelia Marzol ironizó con sus crítica y aprovechó para promocionar su trabajo
Noelia Marzol lanzó en la calle Corrientes su propia obra de teatro denominado Bloody Tango, y este verano continuará en las funciones.
Luego de dos temporadas arrolladoras, BLOODY TANGO regresa en su tercer año de éxito, y en este 2026 se presentará de viernes a domingo en el Teatro Broadway. “BLOODY TANGO reúne a un elenco de bailarines campeones de tango y la voz de la destacada cantante Ana Devin, en una propuesta escénica de nivel internacional”, se lee en la página donde se venden las entradas.
Al mismo tiempo se detalla que el espectáculo, creado, producido y protagonizado por Marzol, “propone una experiencia única: un viaje intenso y pasional a través de la danza, la música y las emociones más profundas del tango contemporáneo”.