La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

La actriz Calu Rivero , ahora conocida como Dignity, se alejó del mundo del espectáculo y se mostró más cercana a la vida de la naturaleza: se fue a vivir a un refugio ecológico. Ahora, siendo madre, eligió esa vida para la crianza del hijo más grande que tiene junto a Aíto De La Rúa y desató la polémica. ¿Qué pasó?

Recientemente, la actriz, madre de Tao y Bee De La Rúa , hizo una profunda reflexión en redes sociales que vincula a su hijo mayor, que en febrero está a punto de cumplir tres años, con la escolarización y el vínculo con la naturaleza .

En un video donde se lo ve a Tao rodeo y montando un caballo se la escucha decir: “Probé de todo: horarios, jardines, opciones. Y un día pensé ¿y si esto es su primera escuela? Capaz la escuela no es un edificio, capaz aparece sola ”.

En ese análisis, se sinceró al señalar que “es muy sensible” y que no le gusta “forzar, ni apurar proceso, ni convencer a un niño de algo que no le dan ganas”, pero, también detalló que “había algo que sí veía claro”.

En el posteo, acompañando el video, la artista dejó en claro que “nada me cerraba del todo, había algo que no encajaba”, y aclaró que “cuando algo no encaja, yo no empujo, menos a alguien que todavía no tiene tres años” . “No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia”, señaló en la explicación y agregó: “Y un día pensé: ¿y si esta es su primera escuela? A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola”.

“Cada vez que venimos acá lo veo distinto, contento, tranquilo, con ganas de estar. Acá no solo monta, acá aprende a vincularse, a esperar, a sentir, respetar otro cuerpo, otra naturaleza”, señaló haciendo referencia al vínculo del niño con los caballos en un club de Uruguay, donde vive la familia argentina.

Calu Rivero había tenido un romance junto a Aíto De La Rúa en 2008, pero 13 años más tarde se volvieron a encontrar y volvieron apostar en el amor y producto de ello formaron una familia, con dos hijos.

La pareja se volvió a encontrar y, tras pocos meses de romance, confirmaron la llegada del primer niño, Tao, quien nació en febrero de 2023. Según contó la actriz en una entrevista el reencuentro se dio ya que el destino ya que “estaba escrito”.

“Nos conocíamos de antes. Hace 13 años fuimos novios y, 13 años después, nos reencontramos en Uruguay. ¿Qué decirte? Es lo que ya está escrito. Cuando me separé, me separé. Quedamos siempre muy bien... Él para mí siempre fue un hermoso hombre y lo sentí siempre familia”, contó ella.

“Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”, reconoció. En octubre de 2024, nació Bee, la segunda hija de la pareja.