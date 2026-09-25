Tremendo cruce en vivo entre un conductor y un camarógrafo: pidió que lo echen El conductor interrumpió un informe en vivo para cuestionar el trabajo del camarógrafo y exigió su despido frente a cámaras. Agregar C5N en









El video generó un fuerte repudio en redes sociales por el maltrato hacia el trabajador Redes sociales

Un reconocido conductor de Perú, al aire durante la emisión de un noticiero matutino, apuntó contra el camarógrafo a cargo del móvil, al punto de pedirle directamente a la producción que lo despidiera. El episodio se volvió viral en cuestión de minutos y generó un fuerte repudio en redes sociales por la forma en que se desarrolló la escena.

El tenso momento ocurrió en el programa Al Día, emitido por el canal Willax Televisión, mientras una movilera recorría las inmediaciones de una quebrada en Lurigancho-Chosica, Perú. La cronista intentaba mostrar en pantalla la falta de muros de contención y el peligro de un eventual derrumbe en la zona, pero los constantes y vertiginosos movimientos de cámara terminaron desatando la furia del presentador Augusto Thorndike.

Sin filtro alguno, Thorndike interrumpió la transmisión del informe, visiblemente molesto por la calidad de la imagen que llegaba desde el móvil. "¿Sabés qué? Me mareo, Mari Carmen, me mareo. Cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisás. Gracias", disparó, cortando de manera abrupta el segmento en pleno vivo.

Lejos de bajar el tono o esperar un corte comercial para descargar su enojo en privado, el conductor volvió a piso y continuó con su fuerte descargo contra el trabajador. "Qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa", lanzó frente a cámaras, dejando en evidencia la magnitud de su molestia.

PIDIÓ QUE LO RAJEN EN VIVO



Pasó en pleno aire en un noticiero de la TV peruana



“QUE PENA QUE CONTRATEN A CUALQUIER COSA… ESA PERSONA NO ESTÁ PREPARADA Y NO DEBE SER PARTE DE ESTA CASA TELEVISORA” pic.twitter.com/RkPDJKiHRf — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) September 24, 2026 El conductor pidió disculpas, pero quiere que echen a su compañero Lejos de cerrar el tema, Thorndike pidió de manera explícita la desvinculación inmediata del camarógrafo. "Es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas. Esa no es forma de cubrir y de filmar. Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora", remató el conductor, sin dejar margen a la interpretación sobre lo que esperaba que hiciera la producción del canal.

El pedido de disculpas del periodista quedó así dirigido exclusivamente a la audiencia, no al trabajador afectado por sus dichos, lo que aumentó la sensación de maltrato que generó el episodio entre los espectadores. La escena completa, desde la interrupción del informe hasta el reclamo por la salida del camarógrafo, quedó registrada y comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, en donde miles de usuarios repudiaron el trato del conductor hacia el trabajador de prensa y cuestionaron la exposición pública e innecesaria que sufrió el camarógrafo al aire.