Conmoción en la TV: murió un querido actor que se destacó en telenovelas

El artista construyó una trayectoria versátil entre telenovelas, cine y teatro que lo consolidó como una figura reconocida.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas médicas que provocaron su muerte.

César Hurtado , actor mexicano que construyó gran parte de su carrera en las pantallas de Televisa, murió durante la noche del miércoles 23 de septiembre y generó una conmoción inmediata entre colegas y seguidores. La confirmación oficial llegó a través de las redes sociales de Elevate, la agencia encargada de representar al actor.

Mediante una publicación en Instagram, la firma lo despidió destacando su calidad humana, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas médicas que provocaron su muerte, ni tampoco información sobre algún antecedente de salud, accidente o cualquier otra circunstancia vinculada al fallecimiento.

El comunicado incluyó un collage fotográfico del actor caracterizado en algunos de sus trabajos más recordados , acompañado de un mensaje que dio cuenta del vacío que su partida dejó entre quienes compartieron con él la profesión.

"Gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad", expresó la agencia, citando además una frase de Eduardo Galeano para describirlo, "eras fueguito", y agregando "con tu pasividad, tu buena onda, tu buena vibra conectamos muy bien y soy bastante selectivo a la hora de abrir las puertas de mi casa, pero te fui conociendo y no me entró la duda, que yo vibro con las personas de calidad humana como la tuya".

La noticia sorprendió a numerosos usuarios en redes sociales, que se sumaron con mensajes de condolencias luego de conocerse el fallecimiento. Entre los comentarios figuraron frases que permitieron dar cuenta del impacto que reflejó esta noticia entre quienes seguían su trabajo.

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Quién era César Hurtado

César Hurtado desarrolló una carrera versátil que le permitió transitar con éxito entre la televisión y el cine En la pantalla abierta mexicana alcanzó reconocimiento y cariño del público gracias a sus participaciones en telenovelas de Televisa como Vencer la culpa y Pacto de sangre, proyectos que lo consolidaron como un rostro familiar para la audiencia.

Su talento no se limitó a los melodramas televisivos. El actor también incursionó con fuerza en el cine y las producciones de acción, sumando créditos en películas como Sobriedad, me estás matando y Venganza póstuma, además de haber formado parte del elenco de la serie Man on Fire.

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Su trayectoria completa abarcó cine, teatro y televisión, consolidando un perfil profesional integral que trascendió los formatos y las pantallas. Más allá de los proyectos en los que participó, quienes lo conocieron destacaron su cercanía personal y su calidad humana como una marca distintiva de su paso por la industria.