Se anunciaron los nominados de la edición 2026 de los premios, que reconocen iniciativas y trayectorias vinculadas con la salud. El Grupo Indalo cuenta con presencia en distintas categorías, a través de sus programas y referentes de la comunicación y la divulgación en salud.

Los Martín Fierro de la Salud dieron a conocer las nominaciones de su edición 2026. Estos premios reconocen a quienes construyen trayectorias que inspiran y dejan huella en el cuidado de los demás, destacando iniciativas, proyectos y referentes que realizan aportes significativos a la salud de las personas y sus comunidades.

Martín Fierro de la Salud 2026: se conocieron todos los nominados de las 21 categorías

Las postulaciones estuvieron abiertas hasta el 10 de noviembre. Durante ese período, personas de todo el país pudieron presentar proyectos, iniciativas e ideas a través de un formulario oficial. A partir de las propuestas recibidas, el jurado evaluó cada postulación y seleccionó a los nominados, teniendo en cuenta su propósito, calidad, innovación e impacto en salud.

El proceso de selección de los prenominados comenzó el 20 de noviembre, cuando la organización habilitó una instancia de participación abierta al público, que pudo emitir su voto a través del enlace oficial difundido por la entidad. Esta etapa finalizó hoy con la publicación de las nominaciones definitivas de la edición 2026.

Dentro de las 21 ternas de esta edición, el Grupo Indalo cuenta con representantes a través de sus programas y espacios de divulgación en salud.

En la categoría Comunicadores en Salud , fue nominada Natalia Paratore , referente de la comunicación en salud a nivel nacional. Paratore es directora de iWELL , la columna de salud y bienestar del Grupo Indalo, y está a cargo de la conducción de Salud Divino Tesoro , un programa que busca acercar información de salud de manera accesible a todos los hogares del país. Se emite los domingos por la pantalla de C5N.

Su trayectoria se destaca por impulsar y desarrollar espacios de comunicación que acercan información confiable, clara y accesible, con el objetivo de promover el conocimiento y contribuir al cuidado de la salud. En esa línea, es una de las fundadoras de Somos Murad, el primer programa de streaming en español dedicado a la salud y el bienestar.

En la terna Influencia, se encuentra nominada Romina Pereiro, Licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad ISALUD y con formación de posgrado en la Sociedad Argentina de Nutrición, institución de la que es miembro titular.

Cuenta con una amplia trayectoria en nutrición clínica, educación alimentaria y comunicación en salud. Actualmente, participa en Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N, donde comparte herramientas para promover hábitos de alimentación saludable.

Es cofundadora de Proyecto JA!, junto al Dr. Adrián Cormillot, una iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil. Además, es autora de los libros A comer: sano, fácil y rico y 101 Nutritips para toda la familia, y participó como coautora en trabajos de investigación vinculados con la alimentación infantil.

Por último, en la categoría Médicos Divulgadores, fue nominado el Dr. Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas José de San Martín y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Actualmente, forma parte de Salud Divino Tesoro, donde aporta información médica basada en evidencia, con un enfoque claro y accesible. Participa habitualmente en los distintos medios de comunicación del Grupo Indalo. Además, es creador y editor de INFOMED, un portal de actualización médica en español que acerca las últimas novedades científicas de manera clara y rigurosa.

La ceremonia y la cobertura especial

La ceremonia de premiación de los Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el 1 de diciembre de 2026. Se podrá seguir la previa y la cobertura de la alfombra azul a través de la transmisión de Somos Murad, en youtube.com/@somosmurad, con todos los detalles y protagonistas de una noche dedicada a reconocer el trabajo y el compromiso con la salud.