Tras el velorio del "Roña" Castro, su novia lo despidió con un emotivo mensaje en redes "Hasta siempre, mi gran amor para toda la vida", publicó Noelia Vigliarolo en Instagram luego de despedir al excampeón mundial de boxeo, con quien planeaba comprometerse y tener hijos. Agregar C5N en









Noelia Vigliarolo junto al Roña Castro. Redes sociales

La conmoción por la muerte de Jorge "Roña" Castro sumó en las últimas horas un capítulo de profundo dolor con la despedida pública de su pareja, Noelia Vigliarolo. La mujer utilizó sus redes sociales durante la madrugada de este jueves, tras la finalización del velatorio, para expresar sus sentimientos hacia el excampeón mundial de boxeo.

"Hasta siempre, mi gran amor para toda la vida", escribió Vigliarolo en sus plataformas digitales para acompañar una imagen en blanco y negro en la que ambos se muestran juntos. La publicación recibió de inmediato muestras de apoyo y cariño de sus seguidores frente al difícil momento que atraviesa. Entre los comentarios destacados figuró el de una sobrina del exboxeador, quien le manifestó: "Fuerza, Noe. Mi tío te amaba".

Otros usuarios de las redes respaldaron a la mujer mediante mensajes de contención en referencia al vínculo que mantenía con el expúgil. "Todos los que te conocemos sabemos la gran mujer que sos y cuánto te amaba Roña, nadie va a poder borrar eso jamás", le transmitieron. En esa misma línea, otro seguidor expresó: "Los hijos nunca quieren a la mujer del padre, eso habla de ellos. Vos, nena, lo hiciste feliz y él se fue con eso, mucha fuerza".

La despedida pública de Vigliarolo ocurrió en un contexto marcado por la tirantez y el distanciamiento con el entorno íntimo del exdeportista. La mujer reveló que la familia del exboxeador omitió informarle los detalles sobre el fallecimiento y la organización de las exequias.

Noelia Vigliarolo denunció el distanciamiento de la familia del Roña Castro "Nadie me llamó para avisarme que murió", relató entre lágrimas la pareja del exboxeador para evidenciar la falta de comunicación por parte de sus allegados. La mujer detalló que llevaban tres años de relación, que planeaban buscar un hijo y que este domingo tenían previsto comprometerse durante un viaje a la Costa Atlántica.