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Tras ser operado, trascendió cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo: los detalles

Luego de haber sido internado de urgencia por una grave infección pulmonar, el exfutbolista debió someterse a una nueva intervención. En medio de la preocupación, se supo cómo está de salud.

Daniel Osvaldo: cómo está tras la última intervención.

Daniel Osvaldo: cómo está tras la última intervención.

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Daniel Osvaldo permanece internado.
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Daniel Osvaldo publicó su primera foto en el hospital tras sufrir una infección pulmonar

La noticia fue confirmada por Luciana Rubinska en Infobae, quien brindó detalles de cómo está evolucionando su salud tras someterse a otra intervención quirúrgica.

Entre los aspectos que más impactó del caso, fue el origen de la infección. Según trascendió, la bacteria ingresó en su organismo a través de una caries mal curada, lo que derivó en un proceso infeccioso que afectó gravemente uno de sus pulmones y lo puso al borde de la muerte.

El futbolista evoluciona favorablemente.

El futbolista evoluciona favorablemente.

Durante el fin de semana, Osvaldo volvió a pasar por la sala de operaciones para someterse a un procedimiento fundamental para comenzar con su recuperación. El propósito era drenar el pus acumulado en el pulmón y eliminar restos de la infección.

“Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón", explicó Rubinska.

Después permaneció bajo supervisión medica y el futbolista comenzó a responder positivamente al tratamiento: "La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón. Está muy bien de ánimo, super acompañado y ya pasaron 3 semanas de esa primera internación".

Se filtró lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

En medio de la preocupación que generó la internación de Daniel Osvaldo, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo atraviesa este momento y qué les transmitió a las personas que lo acompañan. El exfutbolista, que en los últimos años se dedicó especialmente a la música, permanece bajo seguimiento profesional mientras avanza con su recuperación. En ese contexto, una frase suya llamó especialmente la atención.

Lejos de centrarse únicamente en la situación que atraviesa, Osvaldo buscó llevar tranquilidad a su círculo más cercano. Según trascendió, el exdelantero les pidió paciencia y dejó en claro que mantiene una mirada puesta en su recuperación. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes forman parte de su entorno cotidiano y lo acompañan durante este proceso.

Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo.

La música también apareció entre sus principales preocupaciones. El exjugador continúa vinculado a su banda de rock y, pese al momento que atraviesa, tiene presente su deseo de volver a los escenarios. Esa intención quedó reflejada en uno de los mensajes que hizo llegar a sus compañeros, con quienes mantiene contacto mientras sigue las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

Una de las frases que trascendieron fue: “Ensayen, yo voy a estar bien”. Con esas palabras, Osvaldo intentó transmitir calma a los integrantes de su banda y mostrarles que espera poder reencontrarse con ellos una vez que su recuperación se lo permita. El mensaje también dejó en evidencia cuánto representa la música en esta etapa de su vida.

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