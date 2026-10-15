Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico" El ex Pink Floyd criticó al líder de Metallica tras sus dichos en un concierto en Las Vegas, donde aseguró que la banda no busca influir con mensajes políticos. Waters le cuestionó su talento y empatía. Agregar C5N en









Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

El cruce entre Roger Waters y James Hetfield estalló tras los dichos del líder de Metallica durante un concierto en Las Vegas, donde aseguró que la banda no busca influir en sus fans con mensajes políticos y que sus shows son un espacio de desconexión. El ex Pink Floyd reaccionó con dureza, lo llamó “imbécil”, calificó de “espantoso” el sonido acústico del grupo y lo acusó de carecer de bondad y sensibilidad social.

Roger Waters lleva años integrando su activismo político como parte central de su carrera, con un fuerte compromiso hacia la causa palestina y vínculos con referentes de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En esta ocasión, fue consultado por los dichos de James Hetfield, histórico líder de Metallica, quien durante en uno de los shows de la residencia en The Sphere agradeció a los fans presentes y aclaró que su intención no era influirlos con mensajes políticos.

“Metallica no está acá, como otros artistas, para influenciarlos con sus tonterías”, expresó, antes de remarcar que la banda busca que el público se desconecte de los problemas externos y disfrute de la música. “La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada”, resumió. A lo que Waters, sin pelos en la lengua, lanzó: “¿Podemos dejar de hablar de este imbécil? Estoy harto de él. Está demostrando que es un completo imbécil”.

Las declaraciones de Roger Waters se conocieron en un podcast en el que no se guardó nada: “Puede tener varios cientos de millones de dólares, o lo que sea, pero es un imbécil y no es músico”, disparó sobre James Hetfield. Como argumento, relató que había escuchado a Metallica tocar con instrumentos acústicos y calificó el resultado de “espantoso”.

“Es una pena que no hubiera alguien cerca para explicarle que ser amable es mucho más importante que toda esa música fuerte y esos saltos”, remató", remató Waters y le puso fin a la polémica.

Qué dijo James Hetfield que enfureció a Roger Waters El 10 de octubre de 2026, en plena residencia Life Burns Faster de Metallica en The Sphere de Las Vegas, James Hetfield se tomó unos minutos para hablar con el público. Agradeció especialmente a los fanáticos que viajaron desde distintos lugares: “El viaje que hicieron, el dinero que gastaron, el tiempo que les llevó… gracias por venir a celebrar con nosotros”, expresó. En ese mismo tramo del show, el líder de Metallica dejó clara su visión sobre el rol de la banda en el escenario: “Metallica no está acá, como otros artistas, para influirte con sus estupideces”, afirmó. Y agregó: “Estamos acá para olvidarnos de toda la mierda que pasa afuera, ¿está bien? La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada, ¡baby!”. Con esas palabras, Hetfield defendió que los recitales son un espacio de desconexión y disfrute. A pesar del dólar alto, los fanáticos arrasan con las entradas para Metallica en Argentina Aunque Hetfield no mencionó a ningún artista en particular, sus declaraciones se dieron en medio de un debate sobre cuánto deben involucrarse los músicos en cuestiones políticas y sociales. Si bien Metallica ha abordado temas como la injusticia y la desconfianza hacia las instituciones en canciones como And Justice for All, el cantante remarcó que desde el escenario la prioridad es clara: que el público se concentre en la música y deje afuera los problemas del mundo.