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Revelaron la repudiable forma en la que Darío Giordano se habría referido a Romina Yan para ganar una apuesta

El conductor del ciclo de espectáculos, manifestó que le escribieron varios excompañeros de trabajo contándole las terribles experiencias con el productor. Un testimonio, generó el rechazo del panel.

Repudiable: se conoció la apuesta que Dario Giordano hizo

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Según contó el conductor, varios de los testimonios que llegaron a sus manos hacían referencia al trato que el productor habría mantenido con sus compañeros de trabajo. “Desde técnicos hasta artísticos, todos me hablan de Giordano como compañero”, lanzó, dejando entrever que las repercusiones del escándalo también alcanzaron su entorno laboral.

Además el periodista remarcó que el crecimiento de Giordano dentro de Telefe fue gracias a su romance con Romina Yan: “Me decían que a partir de su romance con Romina obviamente, le dan un cargo importante en Telefe”.

Captura de pantalla: LAM

Captura de pantalla: LAM

Sin embargo, de todos los mensajes, el que más causó repercusión estaba relacionado con una supuesta apuesta que el productor habría hecho durante la etapa de Chiquititas. "Hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro para contarme una historia que es tremenda ”, comenzó diciendo.

Acto seguido Ángel leyó la frase que Giordano habría dicho frente a sus compañeros: “Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso ’”.

A modo de cierre, el conductor de LAM sostuvo que había recibido testimonios similares de distintas personas que conocieron de cerca al productor y aseguró que las situaciones mencionadas al aire eran conocidas dentro del entorno laboral: “Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo ”, concluyó.

Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

"Mamá, cuidá a mis hijos" fue el pedido que Romina Yan le hizo a Cris Morena una semana antes de morir y que tomó otra dimensión tras las escalofriantes declaraciones de su hijo Valentín, quien reveló el maltrato físico y psicológico que sufrió de parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de la actriz.

A pocas horas de conocerse el relato del actual piloto de TC2000, el segundo hijo del matrimonio de Romina Yan y Darío Giordano, reflotaron entrevistas de los personajes involucrados y algunos testimonios se resignificaron tras revelarse el calvario sufrido por los hijos de la pareja tras la repentina muerte de la actriz.

Una de las declaraciones que cobró mayor impacto la hizo Cris Morena en una entrevista de 2018 en Morfi (Telefe), conducido en ese entonces por Damián de Santo, donde reveló que su hija le hizo un particular pedido que le llamó la atención por la inusual seriedad del tono que empleó.

Una semana antes de morir, Romina Yan le suplicó a su madre que cuidara de sus hijos: "Mamá, necesito que te lleves a los chicos". El pedido surgió en medio de un contexto laboral, mientras su marido Darío Giordano estaba de viaje y ella debía cumplir compromisos fuera de casa. Al despedirse en la puerta, la actriz la detuvo, la miró a los ojos y pronunció una frase que hoy adquiere un resignificado impactante: "Cuidá a mis hijos’".

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

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