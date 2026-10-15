Tras ser señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, habló Josefina Lynch

En medio del escándalo, la joven señalada recurrió a su red social para desmentir las versiones que la ubicaban en el centro de la ruptura.

En medio del escándalo por la abrupta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , la otra mujer señalada como presunta tercera en discordia decidió romper el silencio. Se trata de Josefina Lynch , quien publicó un contundente descargo en sus redes sociales para aclarar cuál fue su verdadero vínculo que tiene con el músico.

No hay vuelta atrás: la letal frase que Julieta Prandi le dijo a Emanuel Ortega el día de la separación

La polémica se originó luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta infidelidad de Ortega hacia la modelo. En este contexto el nombre de Lynch quedó involucrado en el conflicto.

A través de sus historias de Instagram, la mujer optó por contar su versión de la historia y negó cualquier responsabilidad en la separación. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi ”, comenzó diciendo.

Luego Josefina Lynch explicó cómo conoció al cantante y cuál fue el motivo por el que mantenían contacto . Según su relato, el vínculo entre ambos estuvo relacionado exclusivamente con cuestiones de trabajo. “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, aseguró.

Sin embargo, uno de los puntos más fuertes de su descargo llegó cuando se refirió directamente a las versiones que hablaban de un supuesto romance y de conversaciones privadas que habrían comprometido al músico. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, remarcó.

En otro tramo de su descargo, Lynch reconoció el malestar que le provocó quedar involucrada en una polémica, especialmente por tratarse de una pareja que atraviesa un momento delicado. “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, expresó.

"Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, sostuvo.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Redes sociales

Finalmente, la mujer cerró su descargo con un mensaje dirigido tanto a Prandi como a Ortega, pero también a quienes difundieron las versiones que la involucraban. “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma”, manifestó.

De esta manera, Josefina Lynch negó públicamente haber sido la tercera en discordia y buscó despegarse de las versiones de infidelidad que comenzaron a circular tras la separación de la modelo y el músico.